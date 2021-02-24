شاهد .. فحص كورونا عبر المحمول والنتيجة خلال 10 دقائق

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن إجراء فحص فيروس كورونا عبر المحمول للكشف عن الإصابة بكورونا خلال 10 دقائق فقط، و ذلك عبر شريحة مزودة بأقطاب كهربائية يوضع عليها مسحة مأخوذة من الأنف.





وأوضح التقرير أنه يجري تطعيم أجسام مضادة متناهية الصغر، وعند تفاعل الأجسام المضادة مع العينة يتغير التيار الكهربائي في الشريحة وينتج عنه رسم بياني على الهاتف.





وأشار إلى أن هذا الرسم البياني يحدد إصابة الشخص بالفيروس من عدمها، لافتا إلى أن الباحثين أكدوا أن دقة الاختبار وصلت إلى 90% بعد تجارب أجريت على نحو 300 شخص.





وتابع أنه سيطبق الاختبار على ألف شخص في مرحلة لاحقة، تمهيدًا للحصول على موافقة لبدء استخدامه كونه أسرع من الفحص المعتمد حاليًا المعروف باسم "PCR".