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اقتصاد

مصر الجديدة للإسكان تخسر 84 مليونا خلال 6 أشهر..الشركة توضح الأسباب

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:08 م
صدى البلد
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علياء فوزي

كشفت المؤشرات المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، تحولها للخسائر على أساس سنوي، بضغط 3 عوامل.

وقالت الشركة،، اليوم، إنها حققت خسائر بلغت 84.57 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل أرباح بلغت 351.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

واوضحت الشركة 3 عوامل وراء خسارتها تمثلت فى وقف بيع الوحدات السكنية خلال الفترة لقيام الشركة بإعادة التسعير لبعض المشروعات.

أشارت الشركة الى العامل الثاني هو عدم بيع أي مساحات من الأراضي خلال الفترة بخلاف ما تم من مبيعات عن نفس الفترة المقارنة، وقد تم تحديد يوم 28 فبراير 2021 لعقد جلسة مزاد لبيع مساحة 270 فدانًا بمدينة هليوبوليس الجديدة ولفتت إلى الظروف التي تمر بها البلاد بشأن جائحة كورونا وأثرها المالي على حجم الإيرادات.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة عن النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 77.918 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 732.4 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة أرباحًا بلغت 365.57 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل أرباح بلغت 376.39 مليون جنيه في العام المالي السابق له. 

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة عن العام المالي الماضي إلى 1.099 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.22 مليار جنيه في العام المالي 2018-2019.

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