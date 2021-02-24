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حوادث

إنقاذ شاب من الموت بعد انزلاق قدميه أسفل قطار في الإسماعيلية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:27 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أنقذ شاب، مواطنا، من الموت المحقق؛ بعدما انزلقت قدماه أسفل القطار، في محطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

وقال شهود عيان إن "الشاب انزلقت قدمه وسقط بين الرصيف والقطار، وكان بينه وبين الموت لحظة، لولا رعاية ربنا، وشجاعة الشاب الذي أنقذه، ورفعه من أسفل العجلات في لحظة خاطفة وفارقة».

ونقلت سيارة الإسعاف، الشاب، من محطة قطار أبوصوير، لمستشفى جامعة قناة السويس، بعد إصابته بعدة جروح وكدمات، وفقدان للوعي، فيما أشارت المصادر الطبية، إلى استقرار حالته الصحية.

وذكرت المصادر، ان الشاب يدعي «إسلام بيومي جودة»، 22 عامًا، مقيم بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، ويتردد للعمل في مركز ومدينة أبوصوير.
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