إنقاذ شاب من الموت بعد انزلاق قدميه أسفل قطار في الإسماعيلية

أنقذ شاب، مواطنا ، من الموت المحقق؛ بعدما انزلقت قدماه أسفل القطار ، في محطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.





وقال شهود عيان إن "الشاب انزلقت قدمه وسقط بين الرصيف والقطار، وكان بينه وبين الموت لحظة ، لولا رعاية ربنا ، وشجاعة الشاب الذي أنقذه ، ورفعه من أسفل العجلات في لحظة خاطفة وفارقة».





ونقلت سيارة الإسعاف ، الشاب ، من محطة قطار أبوصوير ، لمستشفى جامعة قناة السويس ، بعد إصابته بعدة جروح وكدمات ، وفقدان للوعي، فيما أشارت المصادر الطبية ، إلى استقرار حالته الصحية.



