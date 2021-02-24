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رياضة

أنتم الاقوى.. رسالة من أيمن يونس للاعبي الزمالك عقب التعادل أمام تونجيث السنغالي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:19 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه ايمن يونس نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة لـ لاعبي الفريق عقب التعادل امام تونجيث السنغالي في مباراة الجوله الثانية من بطولة دوري ابطال افريقيا.

وكتب ايمن يونس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر": " رحله قاسيه مرهقه.. ملعب أرضيته دون المستوي.. فارق فني كبير لصالحنا.. عدم توفيق غريب يتكرر.. والنتيجه تعادل.. أتفرجنا علي كل فرق المجموعة.. احنا اقوي بكتير.. عموما.. شكرا لاعبي الزمالك في هذه الظروف ننتظر الكثير فيما هو قادم ..انتم الاقوي"

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية غدا الخميس، على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة وادي دجلة في الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع وادي دجلة يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى القاهرة ظهر اليوم الأربعاء، قادمة من السنغال، بعد مواجهة تونجيث في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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