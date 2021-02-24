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محافظات

محافظ كفر الشيخ يطمئن على مصابي حريق بالمستشفى العام .. صور

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:28 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم، على المصابين بحروق في اندلاع حريق بوحدة سكنية ببرج سكني في مدينة كفر الشيخ.


جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عبدالرؤوف حمد، مدير المستشفيات والدكتور أحمد الجنزوري ، مدير عام مرفق إسعاف كفر الشيخ.


ووجه محافظ كفر الشيخ، تعليماته، إلى وكيل وزارة الصحة والمسئولين بالمستشفى، خلال زيارته للمصابين بقسم الحروق بالمستشفى العام بتقديم كافة الخدمات الطبية والرعاية للمصابين، ومتابعتهم، داعيًا الله أن يشفيهم ويخفف عنهم آلامهم.


وكان حريق هائل، شب بإحدى الشقق ببرج سكني بمدينة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بحروق متفرقة، وجرى نقلهم إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.



محافظ كفر الشيخ يطمئن على مصابي حريق بالمستشفى العام .. صور
محافظ كفر الشيخ يطمئن على مصابي حريق بالمستشفى العام .. صور
محافظ كفر الشيخ يطمئن على مصابي حريق بالمستشفى العام .. صور
محافظ كفر الشيخ يطمئن على مصابي حريق بالمستشفى العام .. صور
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