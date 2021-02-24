ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الأعلى للجامعات الخاصة يحدد موعد انطلاق الامتحانات والفصل الدراسى الثانى

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:21 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
نهلة الشربيني
اكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، عن انعقاد الامتحانات بالجامعات الخاصة يوم 27 فبراير، ثم انطلاق الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أنه تم خلال اجتماع المجلس اليوم مناقشة الاستعدادات النهائية للامتحانات، بالإضافة إلى تناول شكل الدراسة داخل الجامعات خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف "المصدر"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الامتحانات سيتم عقدها حضوريا كما أقرت للجامعات الحكومية، و سيلتزم الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالإجراءات الإحترازية التي تم الإعلان عنها من إرتداء الكمامات والتعقيم المستمر وقياس دراجات الحرارة، وسيتم تخصيص أماكن لعزل الطلاب.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد عقد اجتماعه الدوري، صباح السبت ٢٠فبراير ٢٠٢١، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، و أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.
وشدد المجلس على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات والمعاهد لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية.

وشدد المجلس على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المجلس الأعلى للجامعات يوجه تعليمات مهمة حول امتحانات التيرم الأول

لطلاب الشهادات المعادلة.. بشرى سارة من الأعلى للجامعات حول اختبارات القدرات

رئيس جامعة سوهاج يستعرض أهم ملامح استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات

التعليم العالي: لجان لإدارة الأزمة بالجامعات للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية

عقب قرارات الأعلى للجامعات اليوم.. تفعيل دور لجان الأزمات.. و"القاهرة" تكشف القرارات النهائية بشأن الامتحانات.. وكيف تستعد لاختبارات الفصل الدراسي الأول

التعليم العالي تعلن موعد عودة الطلاب للمدن الجامعية

ترشيحاتنا

نداء عاجل من أمير الرياض بشأن كورونا

أخبار الرياضة.. هجوم عنيف من محمود سعد على أحمد مجاهد.. جالاتا سراي يستهدف نجم الأهلي

خلال ساعات.. قرارات مرتقبة من الأعلى للجامعات الخاصة بشأن الدراسة والامتحانات

الحكومة تنفي تأجيل الدراسة والامتحانات في الجامعات والمعاهد

وزير التعليم: لا نية لإصدار قرارات جديدة بشأن الدراسة اليوم.. الامتحانات في موعدها وسنكتفي في الترم الثاني بـ الاختبارات الشهرية لتقييم الطلاب.. وسنحاسب مروجي الشائعات بالقانون

شاهد قصة سبوتنيك V المذهلة.. لقاح يحمي كل سكان العالم من كورونا

Advertisements

خلال ساعات.. قرارات مرتقبة من الأعلى للجامعات الخاصة بشأن الدراسة والامتحانات

موجود فى دبى.. حقيقة انفصال محمد رمضان عن زوجته

الحكومة تنفي تأجيل الدراسة والامتحانات في الجامعات والمعاهد

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة إخفاء الزوج الزيجة الثانية بمشروع قانون الأحوال الشخصية

غرامة تصل لـ مليوني جنيه.. 7 مخالفات تعرضك للعقوبة فى مشروع قانون البوابة المصرية للعمرة

السعودية.. قرار عاجل بشأن سفر مواطني المملكة عبر المنافذ

الأعلى للجامعات الخاصة يحدد موعد انطلاق الامتحانات والفصل الدراسى الثانى

بيألف.. شوبير يفتح النار على موسيماني عقب هزيمة الأهلي أمام سيمبا

الموافقة على الإعفاء الجزئي من الضرائب الجمركية لـ 30 ألف سيارة.. تعرف على شرط الحكومة

تحتاج لدعوات محبيها.. مصدر مقرب: شيرى عادل تخضع لعملية جراحية

تعرف على عمر الفنان يوسف شعبان بعد إصابته بكورونا وتصدره التريند

قرار عاجل لـ السعودية بشأن مغادرة مواطنيها المتزوجين في الخليج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي من السرطان.. 3 فوائد لن تصدقها لتناول القرنبيط في الشتاء

مش بس الرمان.. ضعي قشر الرمان على وجهك وشاهدي النتيجة

إنصاف للمرأة وتحذير للرجال .. تفاصيل الخطبة والنفقة والزوجة الثانية في قانون الأحوال الشخصية الجديد