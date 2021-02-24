الأعلى للجامعات الخاصة يحدد موعد انطلاق الامتحانات والفصل الدراسى الثانى

اكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، عن انعقاد الامتحانات بالجامعات الخاصة يوم 27 فبراير، ثم انطلاق الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أنه تم خلال اجتماع المجلس اليوم مناقشة الاستعدادات النهائية للامتحانات، بالإضافة إلى تناول شكل الدراسة داخل الجامعات خلال الفصل الدراسي الثاني.





وأضاف "المصدر"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الامتحانات سيتم عقدها حضوريا كما أقرت للجامعات الحكومية، و سيلتزم الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالإجراءات الإحترازية التي تم الإعلان عنها من إرتداء الكمامات والتعقيم المستمر وقياس دراجات الحرارة، وسيتم تخصيص أماكن لعزل الطلاب.





وكان المجلس الأعلى للجامعات قد عقد اجتماعه الدوري، صباح السبت ٢٠فبراير ٢٠٢١، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، و أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

وشدد المجلس على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات والمعاهد لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية.





وشدد المجلس على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.