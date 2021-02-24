طلاب جامعة عين شمس في زيارة لمعرض ديارنا للأسر المنتجة

نظّم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب واتحاد طلاب الجامعة رحلة تثقيفية إلى معرض ديارنا للأسر المنتجة اليوم الأربعاء ٢٤ فبراير ٢٠٢١ .





ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس علي رفع المستوى الثقافي لدى طلابها، وتحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





بحضور وتنسيق الدكتورة جيهان رجب، أستاذ التسويق ووكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس اتحاد الطلاب محمد لاشين، وعبدالرحمن شريف أمين اللجنة الثقافية، وإشراف محمد الشرقاوي مدير رعاية الشباب ، وإسلام أحمد من رعاية الشباب، ومجموعة من طلاب الجامعة من أسرة "من أجل مصر".





يقام معرض ديارنا للحرف اليدوية تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى" وللمعرض دور أصيل فى دعم الصناعات الحرفية ومن خلاله يتم الترويج للمنتجات اليدوية التى يتم تصنيعها من قبل الحرفيين ومئات الآلاف من الأسر المنتجة فى كل محافظات مصر.





وجاء ذلك إيمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية الوعى لدى طلابها بأهمية المهن الحرفية واليدوية، وانه قطاع ليس له دور فقط فى دفع عجلة الاقتصاد للأمام بل يمتد دوره للقضاء على البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب من الجنسين وهذه الصناعة قادرة علي إحداث نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لشريحة من المواطنين.





كما أشاد الطلاب بالمنتجات المعروضة وأعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة من خلال تحاورهم مع العارضين للتعريف بهذه الصناعة وكيفية تصنيع هذه المنتجات وتسويقها والمعوقات التي تواجههم . وتضمن المعرض ما يقرب من ٣٠٠ عارض معظمهم من النساء ،وبعضهم من ذوي الاحتياجات الخاصة،ويمثلون جميع محافظات الجمهورية بمنتجاتهم التراثية التى تتميز بالجودة والأسعار المناسبة ،وشملت المعروضات منتجات الخزف،والسجاد، والكليم اليدوي والفخار، والبامبو،والزجاج، والمفروشات اليدوية ،والإكسسوارات الفضية والنحاسية، والملابس التراثية،والمصنوعات الجلدية، والمأكولات،.. وغيرها من المنتجات.





انتهت الزيارة ، وتجمع الطلاب وهتفوا شعار الجامعة و شعار أسرة من أجل مصر.. والتقطوا الصور التذكارية وعبروا عن سعادتهم بهذه الزيارة والتعرف علي المنتجات اليدوية التراثية ذات القيمة الإقتصادية العالية.