إيفرتون يمدد عقد لوكس دين حتى 2025

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي عن تجديد عقد الظهير الأيسر لوكاس دين حتى عام 2025.

لوكاس دين يلعب في إيفرتون منذ عام 2018 قادمًا من برشلونة، وخاض مع الفريق 94 مباراة في كل المسابقات وسجل 5 أهداف وصنع 19.



وحسب شبكة "كواترو" الإسبانية، قالت إن إيفرتون بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، يراقب وضع لوكاس فاسكيز لضمه في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن أنشيلوتي يرى أن اللاعب الإسباني سيكون إضافة قوية للتوفيز، خاصة وأنه لاعب متعدد الامكانيات ويمكنه اللعب في أكثر من مركز.

فاسكيز يعتبر ورقة رابحة للمدرب زين الدين زيدان، الذي حوّله من جناح أيمن إلى ظهير، وفي بعض الأحيان لاعب وسط ملعب هجومي.