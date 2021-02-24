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رياضة

إيفرتون يمدد عقد لوكس دين حتى 2025

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:11 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي عن تجديد عقد الظهير الأيسر لوكاس دين حتى عام 2025.

لوكاس دين يلعب في إيفرتون منذ عام 2018 قادمًا من برشلونة، وخاض مع الفريق 94 مباراة في كل المسابقات وسجل 5 أهداف وصنع 19.

وحسب شبكة "كواترو" الإسبانية، قالت إن إيفرتون بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، يراقب وضع لوكاس فاسكيز لضمه في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن أنشيلوتي يرى أن اللاعب الإسباني سيكون إضافة قوية للتوفيز، خاصة وأنه لاعب متعدد الامكانيات ويمكنه اللعب في أكثر من مركز.

فاسكيز يعتبر ورقة رابحة للمدرب زين الدين زيدان، الذي حوّله من جناح أيمن إلى ظهير، وفي بعض الأحيان لاعب وسط ملعب هجومي.

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