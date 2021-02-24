بعد زيادة أسعارها .. مواصفات فولكس فاجن باسات موديل 2021 | صور

بعد أن ارتفعت القيمة السعرية للسيارة الرياضية المتعددة الاستخدام "تيجوان" ، واصلت العلامة التجارية الخاصة بشركة فولكس فاجن ، تلك الزيادة لتشمل النسخة الشهيرة "باسات" موديل 2021، و التي تنتمي إلى فئة السيدان، و قدرت هذه الزيادة بنسبة بلغت 5000 جنيه.









تحتوي فولكس فاجن باسات موديل 2021 على العديد من الكماليات مثل، مقود حركة متعدد الوظائف، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة تدعم التطبيقات الحديثة، و نظام ترفيهي مكون من 8 مكبرات صوتية، وتكييف هواء، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى مستشعرات ركن، وكاميرا خلفية.









وتضم حزمة من وسائل الحماية و التي تتضمن، أنظمة المكابح المتطورة ABS و EBD، وبرامج التحكم و المساعدة على تحديات الطريق، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS.









بينما تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانا، عزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، ويبلغ استهلاكها من الوقود نحو 5.1 لتر، وذلك عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كم.









وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تبلغ نسبتها 8.9 ثانية فقط، كما حصلت على تصميم خارجي أنيق و عجلات رياضية تتوسطها جنوط معدنية، بالاضافة إلى مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED.









ويبلغ سعر السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2021 :





الفئة الأولى أوتوماتيك موديل TRENDLINE PLUS 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 500 ألف جنيه بدلًا من 495 ألف جنيه.









الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2021 COMFORTLINE محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 600 ألف جنيه بدلًا من 595 ألف جنيه.