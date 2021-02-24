ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بعد زيادة أسعارها .. مواصفات فولكس فاجن باسات موديل 2021 | صور

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:32 م
فولكس باسات موديل
فولكس باسات موديل 2021
Advertisements
صبري طلبه
بعد أن ارتفعت القيمة السعرية للسيارة الرياضية المتعددة الاستخدام "تيجوان" ، واصلت العلامة التجارية الخاصة بشركة فولكس فاجن، تلك الزيادة لتشمل النسخة الشهيرة "باسات" موديل 2021، و التي تنتمي إلى فئة السيدان، و قدرت هذه الزيادة بنسبة بلغت 5000 جنيه.


تحتوي فولكس فاجن باسات موديل 2021 على العديد من الكماليات مثل، مقود حركة متعدد الوظائف، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة تدعم التطبيقات الحديثة، و نظام ترفيهي مكون من 8 مكبرات صوتية، وتكييف هواء، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى مستشعرات ركن، وكاميرا خلفية.


وتضم حزمة من وسائل الحماية و التي تتضمن، أنظمة المكابح المتطورة ABS و EBD، وبرامج التحكم و المساعدة على تحديات الطريق، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS.


بينما تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانا، عزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، ويبلغ استهلاكها من الوقود نحو 5.1 لتر، وذلك عندما تقطع مسافات تصل إلى  100 كم.


وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تبلغ نسبتها 8.9 ثانية فقط، كما حصلت على تصميم خارجي أنيق و عجلات رياضية تتوسطها جنوط معدنية، بالاضافة إلى مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED.


ويبلغ سعر السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل TRENDLINE PLUS 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 500 ألف جنيه بدلًا من 495 ألف جنيه.


الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2021 COMFORTLINE محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 600 ألف جنيه بدلًا من  595 ألف جنيه.
بعد زيادة أسعارها .. مواصفات فولكس فاجن باسات موديل 2021 | صور
بعد زيادة أسعارها .. مواصفات فولكس فاجن باسات موديل 2021 | صور
بعد زيادة أسعارها .. مواصفات فولكس فاجن باسات موديل 2021 | صور
بعد زيادة أسعارها .. مواصفات فولكس فاجن باسات موديل 2021 | صور
بعد زيادة أسعارها .. مواصفات فولكس فاجن باسات موديل 2021 | صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار ومواصفات هيونداي ألنترا CN7 موديل 2021..صور

مواصفات وأسعار سوبارو XV موديل 2020 - 2021

سعر ومواصفات MG RX5 موديل 2021.. صور

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار فولكس فاجن تيجوان 2021 الفيس ليفت في مصر

بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021

بعد زيادة الأسعار.. تعرف على مواصفات الثنائي شيري تيجو 3 و7 موديل 2021

ترشيحاتنا

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة إخفاء الزوج الزيجة الثانية بمشروع قانون الأحوال الشخصية

أخبار الرياضة.. هجوم عنيف من محمود سعد على أحمد مجاهد.. جالاتا سراي يستهدف نجم الأهلي

انت تعيش يا حاج.. حكاية سيارة فيات تألقت مع فريد شوقي في هذا الفيلم .. صور

غرامة تصل لـ مليوني جنيه.. 7 مخالفات تعرضك للعقوبة فى مشروع قانون البوابة المصرية للعمرة

صلاة الجمعة.. قرار عاجل من وزير الأوقاف الأردني بسبب كورونا

منتخب شباب الطائرة يتوج ببطولة إفريقيا ويتأهل للمونديال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زيادة أسعارها .. مواصفات فولكس فاجن باسات موديل 2021 | صور

بعد 17 يوما من زواجها.. أجرأ إطلالات حلا شيحة المثيرة للجدل.. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. تعرف على الآثار الجانبية لعقار جديد للكبد.. احذر من تناول هذه الكمية من الفستق.. وفوائد قشر الرمان في تجميل البشرة