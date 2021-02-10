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أصل الحكاية

حروف من ذهب وراء شعار الصانع الألماني العريق .. فولكس فاجن

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:01 ص
فولكس فاجن
فولكس فاجن
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نحن اليوم في رحلة جديدة نحو القارة الأوروبية وتحديدًا داخل الأراضي الألمانية، ونجمة هذه الجولة واحدة من أعرق الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات، وهي "فولكس فاجن" العملاقة، والتي استطاعت أن تشكل سمعة طيبة عبر تاريخها الطويل في عالم المحركات.

 

بدأ تأسيسها في عام 1937 من قبل جبهة العمل الألمانية، و اتخذت الشركة مدينة فولفسبورج مقرًا لها، وكان العرض الأساسي هو بناء سيارة الشعب الألماني، وبالفعل تتشكل الأحرف الذهبية الأن وهي " VOLKSWAGEN" والتي تعني باللغة الألمانية "سيارة الشعب".

 

حققت الشركة نجاحات عديدة و تمكنت أن تحتل مكانة فريدة عبر الاصدار الأشهر في التاريخ وهو "فولكس بيتل" أو "الخنفساء" ، ووصلت مبيعات هذا الطراز إلى ملاين النسخ و استحقت أن يطلق عليها لقب سيارة القرن العشرين،  لتستكمل المثيرة بعد ذلك بموديلات اخرى من هذا الموديل، بينما انتجت نسخة اخرى تشابهه كثيرًا ولكن بإطلالة عصرية و لمسات أكثر حداثة.

 

تعددت الطرازات المقدمة من قبل الصانع الألماني مثل الأيقونة T1 و ظهر هذا الاصدار للمرة الأولى في عام 1950 ليحمل اسم حيث زود بمحرك رباعي، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 25 حصان (19 كيلو واط)،  و بتصميم هيكلي مميز، جعله ينضم  إلى فئة الميكروباص الفاخر عام 1951، حيث زود بنافذتين جانبيتين ومقاعد خلفية و وسطية يمكن طيها لسهولة التنقل.

 

و استمرت أيضًا في انتاج فئات متعددة يذكرها الكثير و خاصة الفئة الشبابية مثل عائلة جولف الشهيرة، و التي مازالت تلاقي شعبية كبيرة حتى الأن، بالإضافة إلى باقة متنوعة من النماذج والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، و الهاتشباك الصغيرة والمتوسطة الحجم، لتشكل حروف VW أو سيارة الشعب رحلة كبيرة، و تاريخ حافل من الاصدارات و التحديات.

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