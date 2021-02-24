ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

يعمل بمسجد في العاصمة.. كورونا ينهي حياة أحد أشهر المؤذنين في السعودية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:39 م
مؤذن سعودي
مؤذن سعودي
Advertisements
محمود نوفل
أدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة المؤذن السعودي، الشيخ فهد بن عبدالرحمن العبدالقادر، عن عمر ناهز الـ 90 عاما. 

وبحسب وسائل إعلام سعودية، قضى المؤذن السعودي، 50 عامًا مؤذنًا، بصوته العذب كل يوم، في جامع العبدالقادر، بحي سلطانة بمدينة الرياض.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد، اليوم الأربعاء، بعد صلاة العصر في مقبرة الشمال، ووارى جثمانه الثرى.

بدوره، أكد الشيخ عبدالرحمن بن سليمان الثنيان، إمام وخطيب جامع العبدالقادر بحي سلطانة بالرياض، أن الشيخ فهد -رحمه الله- كان مثالًا في الزهد ومحبة الخير للناس ومساعدة الفقراء، حيث سمّاه بوالد المساكين من كثرة مساعدته لهم وتفقد أحوالهم.

وأوضح الشيخ الثنيان أنه عاصر مؤذن الجامع المتوفى لأكثر من 30 عامًا في مهمة الأذان وكان مواظبًا على عمله ومتفانيا في خدمة الجامع وحسن الأخلاق والسيرة، مضيفا "  وكان المتوفي  رفيقه القرآن الكريم حيث كان حريصًا على قراءته، فكان يختم كل ليلة في رمضان، وعندما كبر سنه وضعف كان يختم القرآن كل ثلاثة أيام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أصغر مُؤذن يقلّد كل قرّاء ومُؤذني الحرم المكي.. فيديو

فتاوى تشغل الأذهان.. أشعر بضيق في الرزق وكثرة الديون ماذا أفعل؟.. حالتان تجب فيهما الصدقة.. تعرف عليهما

أمير الكويت يبعث برقية عزاء للعاهل السعودي في وفاة الأميرة نورة بنت فهد

برقيات تعازي من قادة الإمارات للعاهل السعودي في وفاة الأميرة نورة بنت فهد

ماتت زوجته ولاحقته الشائعات.. حقيقة وفاة مؤذن المسجد الحرام

فتاوى تشغل الأذهان .. هل يجوز للزوجة قطع صلة والديها لإرضاء زوجها ؟ حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان .. وموقف شيك مصاريف الجنازة من التركة

ترشيحاتنا

بعد اهتمام جالاتا سراي .. 3 أسباب تكشف موقف الأهلي بشأن الاستغناء عن ديانج

شاهد.. ميسي يطلب قميص حارس إلتشى.. ورد فعل غريب من الأخير

ذهاب بلا عودة.. 14 ضحية يغرقون بمركب مريوط وقائدها باكيًا: ما لحقتهمش.. القصة كاملة

هل تدخل مصر حزمة الزلازل وتغرق الدلتا.. رئيس القومي للبحوث الفلكية يكشف الحقيقة

بفستان مكشوف.. ميريهان حسين بإطلالة تبرز أنوثتها

إغلاق عام.. دولة عربية تعلن تعرضها للموجة الثالثة من كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان الشتا بيحب الحلويات.. طريقة عمل ميلفيه سريع بالشوكولاتة

باقة 350 و400 ألف جنيه .. أفضل 5 سيارات بالأسعار والمواصفات | صور

بفستان مكشوف.. ميريهان حسين بإطلالة تبرز أنوثتها