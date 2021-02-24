يعمل بمسجد في العاصمة.. كورونا ينهي حياة أحد أشهر المؤذنين في السعودية

أدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة المؤذن السعودي ، الشيخ فهد بن عبدالرحمن العبدالقادر، عن عمر ناهز الـ 90 عاما.





وبحسب وسائل إعلام سعودية ، قضى المؤذن السعودي، 50 عامًا مؤذنًا ، بصوته العذب كل يوم، في جامع العبدالقادر ، بحي سلطانة بمدينة الرياض.





وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد ، اليوم الأربعاء، بعد صلاة العصر في مقبرة الشمال، ووارى جثمانه الثرى.





بدوره، أكد الشيخ عبدالرحمن بن سليمان الثنيان، إمام وخطيب جامع العبدالقادر بحي سلطانة بالرياض، أن الشيخ فهد -رحمه الله- كان مثالًا في الزهد ومحبة الخير للناس ومساعدة الفقراء، حيث سمّاه بوالد المساكين من كثرة مساعدته لهم وتفقد أحوالهم.



