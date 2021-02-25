بالزبادي البلدي.. طريقة تحضير سلطة بابا غنوج

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة تحضير سلطة بابا غنوج.





طريقة تحضير بابا غنوج بالزبادي:





ثمرة واحدة من الباذنجان الأسود كبيرة الحجم.

كوب واحد كبير من الزبادي البلدي.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت الذرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ليمونة واحدة متوسطة الحجم.

رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.





تحضير بابا غنوج:

قومي بغسل حبات الباذنجان ثم اشويه على نار هادئة.

قلبي الباذنجان على كل الجهات حتى يتم شويه بالكامل.

قشري البازنجان وتخلصي من البذر.

اهرسي قطع الباذنجان باستخدام الشوكة حتى تصبح ناعمة للغاية.

أضيفي الزبادي وقلبي.

تبلي الخليط بالملح والفلفل واعصري الليمونة.

يضاف الزيت وتقلب جميع المكونات معًا.

تقدم السطة دافئة أو باردة مع الوجبات.





سلطة بابا غنوج بالفلفل:





ثمرتان من البازنجان المشوي.

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

حبة واحدة كبيرة من الفلفل الأحمر الحلو.

حبة واحدة كبيرة من الفلفل الأخضر.

حبة واحدة كبيرة من الفلفل الأصفر.

القليل من الفلفل الحار المفروم حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

فصان من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.





خطوات تحضير السلطة:

قومي بهرس الباذنجان ليصبح خشن قليلًا.

اقطعي الفلفل الأالوان إلى مكعبات وأضيفيه.

أضيفي باقي التوابل والمكونات ثم قدميه.



