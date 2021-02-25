آخر التطورات الصحية لـ يوسف شعبان

علق الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، على الأخبار المتداولة حول تدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال إيهاب فهمي في مداخلة مع الفنان إدوارد والإعلامية مروة صبري في برنامج "القاهرة اليوم" على قناة "اليوم" إن يوسف شعبان حالته مستقرة داخل إحدى مستشفيات العزل، ولا صحة للشائعات التي تتردد حول تدهور حالته الصحية، فهو بصحة جيدة وفترة وتمر بسلام.

وكانت كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان مستقرة إلى الآن، معقبة: الاوضاع الخاصة بع مستقرة الآن ونأمل أن تستمر هكذا.





واسترسلت "عنبر" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية"، تم وضع الفنان يوسف شعبان على ماسك أكسجين، معقبة: نسبة الأكسجين لدي 94 وهو حتى الآن لا يحتاج إلى تدخل إلى تنفس صناعي.



