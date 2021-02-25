شاهد.. اللحظات الأخيرة في حياة امرأة ثلاثينية قبل مقتلها دهسا بسبب المخدرات

عوقب 5 أشخاص بالسجن لمدة تتجاوز في مجملها 78 عامًا على خلفية تورطهم في جريمة قتل بدوافع انتقامية راحت ضحيتها سيدة بريطانية في الـ36 من عمرها، حيث لقيت مصرعها دهسًا على يد أفراد عصابة بسبب "دين مخدرات" بقيمة 60 جنيهًا إسترلينيًا.





ووفقًا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أمس، الأربعاء، فإن الضحية "أليسون ماكلين" توفيت متأثرة بإصابتها بجروح قاتلة بعد أن صدمتها سيارة عمدًا وأطاحت بها في مقاطعة "لانكشاير" بإنجلترا مساء يوم الـ19 من نوفمبر لعام 2019.









ووثق مقطع فيديو نشره موقع الصحيفة البريطانية، وسجلته كاميرا مراقبة في موقع الحادث، اللحظات الأخيرة في حياة الضحية قبل مصرعها دهسًا.





وأدانت محكمة بريطانية في وقت سابق من الأسبوع الجاري أربعة أشخاص "جوشوا تيترنجتون" و"كاريس بوينتون" و"دين كايوم" و"كايلب كونولي" بتهمة القتل العمد، كما أُدين متهم خامس "جون شاتوود" بتهمة القتل الخطأ، في حين برأت المحكمة مراهقًا في الـ16 من عمره والذي كان متواجدًا بالسيارة التي دهست الضحية.





وتناول تقرير "ديلي ميل" الملابسات التي أدت إلى مقتل الضحية، موضحًا أنها رتبت في اليوم السابق لمصرعها لشراء مواد مخدرة (كوكايين وهيروين) من عصابة إجرامية، ولاذت بالفرار دون دفع ثمن المخدرات، والذي قُدر بـ60 جنيهًا إسترلينيًا ومن ثم قرر أفراد العصابة الانتقام منها؛

وتمكنوا من تحديد موقعها بعد أن رآها أحدهم، ونفذوا بعد ذلك عملية دهسها تحت عجلات سيارة، والتي تولى "كونولي" قيادتها في حين كان كل من "كايوم" و"تيترنجتون" والصبي المراهق متواجدين برفقته.









وأٌدين "شاتوود" بدوره في واقعة مقتل الضحية "أليسون ماكلين" إذ أنه رغم عدم تواجده بالسيارة، إلا أنه كان عضوًا بالعصابة الإجرامية وساعد في الترتيب للاعتداء الذي أودى بحياتها في عملية انتقامية بسبب دين المخدرات.



