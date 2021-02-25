الغرفة الأمريكية تناقش المستقبل المالى وتحتفل بقمة الطيران مارس المقبل

واصلت غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن تنظيم العديد من الفعاليات الهامة افتراضيا نظرا لاستمرار تداعيات جائحة كورونا على مختلف دول العالم، بحيث تقوم الغرفة بدورها الفعل فى دعم الاقتصاد والمستثمرين.

وفى هذا الإطار أعلنت الغرفة على موقعها الرسمى إنها ستنظم يوم 4 مارس المقبل لقاء حول "إعادة البناء: التخطيط لمستقبلك المالي، مناقشة تفاعلية تركز على تزويدك بالمعلومات"، وهي مناقشة تفاعلية تركز على تزويدك بالمعلومات والرؤى التي تحتاجها من اجل مستقبل مالي قوي لعملك، حتى في الأوقات الصعبة.





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وبحسب ما أعلنته فإن اللقاء سيوضح كيفية تتبع الاتجاهات المالية المهمة، ثم تعلم كيفية بناء علاقات مهمة لضمان نجاح العمل واستمراريته في المستقبل بمشاركة نخبة من الشخصيات وأصحاب الأعمال الصغيرة.

من جانب آخر وفي 31 مارس 2021، ستحتفل قمة الطيران بالغرفة الأمريكية بعامها العشرين.





وقالت "الغرفة " على مر السنين، أصبحت قمة الطيران تجمعًا رئيسيًا للقادة من جميع أنحاء قطاع الطيران، من الرؤساء التنفيذيين للخطوط الجوية التجارية، إلى مصنعي الطائرات، إلى مصنعي المحركات، إلى المسؤولين الحكوميين، إلى الطيارين والميكانيكيين من جميع أنحاء العالم".

وأضافت "سنسمع من جميع أركان صناعة الطيران، ونناقش مسار الخروج من الأزمة نحو سفر تجاري آمن وواسع النطاق، بالإضافة إلى نظرة على الاتجاهات والتقنيات التي تشكل مستقبل الطيران. معًا، سنتصدى للتحديات الملحة اليوم، ونرسم مسارنا لغد مزدهر، ونتخيل إمكانات مستقبل الطيران".