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رياضة

الغيابات تضرب الأهلي والزمالك.. من يدفع ثمن الغيابات في دوري اليد القديم

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:43 ص
صدى البلد
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محمد سمير
جاء قرار الاتحاد المصري لكرة اليد باستكمال منافسات دوري المحترفين لموسم 2019 – 2020 والتي توقفت نتيجة جائحة كورونا ليعيد الصراع بين الأهلي والزمالك.

الزمالك يتصدر ترتيب هذه النسخة برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الأهلي ويتبقى جولتان بالدوري كما أن الجولة الأخيرة تشهد صدامًا بين الأهلي والزمالك.

وطالب الزمالك باستكمال منافسات الدوري القديم والموسم بالكامل وهو ما وافق عليه الاتحاد المصري بشكل رسمي وحدد يومي 1و2 أبريل المقبل لاستكمال الدوري الذي توقف بعد جائحة كورونا.

وقرر الاتحاد المصري استكمال الدوري بنفس شروط وقوائم الموسم الماضي وعدم السماح بقوائم الموسم الحالي بالمشاركة لأن ذلك يبطل المسابقة وهو ما طالب به الزمالك وعارضه الأهلي نظرًا لحدوث عدة متغيرات في قوائم الفريقين.

الأهلي سيفقد 14 لاعبًا في قائمته التي تخوض منافسات الدوري القديم وهم الحارس عبد الرحمن حميد الذي أعير لنادي فوسلا بولاك البولندي بجانب الثنائي التونسي الذي رحل إسكندر زايد ويوسف معرف بخلاف محمود فايز وأحمد خيري وعمر حجاج ومحمود عاصم وهادي حميدو وكلهم رحلوا عن الفريق.

ولن يتمكن الأهلي من إشراك صفقاته الجديدة وهم محسن رمضان وعمر ياسين ومحمود نعمان وأحمد هشام "سيسه" وعمر سامي بجانب التونسي أسامة الجزيري.

في المقابل ، يفتقد الزمالك جهود 6 لاعبين وهم الثلاثي الراحل عن الفريق هشام شديد وكريم أيمن ومصطفى تامر "دونجل" بخلاف الثلاثي المنضم حديثًا مصطفى بشير وخالد وليد وعمر الوكيل "بكار".
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