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حوادث

نشرة مرور الجيزة.. كثافات بشارع الهرم ومحور صفط اللبن

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:27 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
شرحت مصادر، الحالة المرورية الصباحية اليوم الخميس على شوارع وميادين الجيزة.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة على شارع الهرم في الاتجاه القادم من مناطق الطالبية باتجاه ميدان الجيزة.

كذلك تظهر كثافات مرورية بميدان الجيزة وكوبري فيصل، وشارع السودان باتجاه جامعة القاهرة.

وظهرت كثافات مرورية على محور صفط اللبن في القادم من الطرق الدائري باتجاه مناطق جامعة القاهرة.

وتظهر كثافات مرورية متوسطة على محور 26 يوليو أعلى مناطق سفنكس، مع استقرار الحركة على شارعي جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبد العزيز.

وتستقر الحركة المرورية على كورنيش النيل بالجيزة، حيث تستقر حركة السيارات بشارع البحر الأعظم وكذلك شارع النيل السياحي وصولا لمناطق العجوزة والكيت كات، مع بطء في الحركة بمناطق إمبابة.

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