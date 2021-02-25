علاج منزلي للقيء عند الأطفال وبالأعشاب

علاج القيء بالأعشاب

الغثيان أو تخفيفه؛ ومع ذلك، إذا كانت هذه الأساليب لا تخفف الغثيان يجب التحدث إلى طبيبك. هناك عدة طرق للتحكم فيأو تخفيفه؛ ومع ذلك، إذا كانت هذه الأساليب لا تخفف الغثيان يجب التحدث إلى طبيبك.





اشرب مشروبات صافية أو مثلجة.

تناول أطعمة خفيفة (مثل البسكويت المملح أو الخبز العادي).

تجنب الأطعمة المقلية أو الدهنية أو الحلوة.

تناول الطعام ببطء وتناول وجبات صغيرة ومتكررة.

لا تخلط بين الأطعمة الساخنة والباردة.

اشرب المشروبات ببطء.

تجنب النشاط بعد الأكل.

تجنب تفريش أسنانك بعد الأكل.

اختر الأطعمة من جميع المجموعات الغذائية حيث يمكنك تحملها للحصول على التغذية الكافية.









علاج القيء المرتبط بالجراحة والعلاج الإشعاعي والعقاقير المضادة للسرطان والكحول والمورفين بنوع آخر من العلاج بالعقاقير، وهناك أيضًا عقاقير موصوفة وغير موصوفة يمكن استخدامها للسيطرة على القيء المرتبط بالحمل ودوار الحركة والدوار، ومع ذلك ، يجب عليك استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل استخدام هذه العلاجات. وغالبًا ما يمكنالمرتبط بالجراحة والعلاج الإشعاعي والعقاقير المضادة للسرطان والكحول والمورفين بنوع آخر من العلاج بالعقاقير، وهناك أيضًا عقاقير موصوفة وغير موصوفة يمكن استخدامها للسيطرة على القيء المرتبط بالحمل ودوار الحركة والدوار، ومع ذلك ، يجب عليك استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل استخدام هذه العلاجات.













علاج القيء عند الأطفال

علاج القيء عند الأطفال في جميع الأعمار ما يلي: يشملعند الأطفال في جميع الأعمار ما يلي:

شرب كميات أكبر تدريجيًا من السوائل الصافية

تجنب الأطعمة الصلبة حتى تمر نوبة القيء

الراحة بعد تناول الطعام

التوقف عن تناول جميع الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم مؤقتًا ، والتي يمكن أن تهيج المعدة وتجعل القيء أسوأ

إذا استمر القيء والإسهال لأكثر من 24 ساعة ، يجب استخدام محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم لمنع وعلاج الجفاف.









بعد الاستفراغ ماذا تشرب

- في حالة القيء المستمر، اتبع التعليمات التالية بالترتيب: - لا تأكل أو تشرب أي شيء لعدة ساعات بعد القيء. - ارتشف كميات صغيرة من الماء أو رقائق الثلج كل 15 دقيقة لمدة 3-4 ساعات. - بعد ذلك ، اشرب سوائل صافية كل 15 دقيقة لمدة 3-4 ساعات، وتشمل الأمثلة الماء ، المشروبات الرياضية ، الصودا المسطحة ، المرق الصافي ، الجيلاتين ، الثلج المنكه ، عصير التفاح، ولا يجب تناول الحمضيات أو الحليب. - تجنب الأطعمة التي يمكن أن تهيج أو يصعب هضمها مثل الكحول أو الكافيين أو الدهون / الزيوت أو الأطعمة الحارة أو الحليب أو الجبن. عندما يمكنك تحمل الطعام الخفيف ، يمكنك استئناف نظامك الغذائي المعتاد. - أعد تناول الأدوية إذا حدث القيء خلال 30 دقيقة من تناول الدواء المعتاد.















مشروب يزيل الغثيان

الغثيان. يمكن أن تتراوح العلاجات من الأدوية الموصوفة إلى الراحة والسماح لها بتنفيذ مسارها إلى معالجتها بالعلاجات المنزلية التي تشمل الطعام والشراب، هناك العديد من المشروبات التي يوصى بها للتخفيف من



ويمكن منع القيء عن طريق استهلاك كميات صغيرة من السوائل الصافية والمحلاة مثل الصودا وعصائر الفاكهة (باستثناء البرتقال والجريب فروت لأنهما حمضيتان للغاية)، والمشروبات التي تحتوي على السكر تهدئ المعدة بشكل أفضل من السوائل الأخرى، استرح إما في وضع الجلوس أو في وضع الاستلقاء المدعوم، قد يؤدي النشاط إلى تفاقم الغثيان وقد يؤدي إلى القيء.



الغثيان هي احتساء كوب من الماء المثلج ببطء. - واحدة من أكثر الطرق موثوقية لتخفيفهي احتساء كوب من الماء المثلج ببطء.



- يُنصح بالزنجبيل عادةً لتسكين الغثيان لاحتوائه على مواد تسمى gingerols و shogaols ، والتي تساعد في تخفيف الالتهاب ومشاكل الجهاز الهضمي مثل الغازات واضطراب المعدة، يوفر الزنجبيل أيضًا إحساسًا مهدئًا في المعدة.

- النعناع هو عشب آخر مهدئ للمعدة ويقال أنه يخفف الغثيان على الفور تقريبًا.

- يمكن أن تساعد أنواع الشاي العشبية الأخرى بالإضافة إلى الزنجبيل والنعناع في تخفيف الغثيان، بعض الأدوية الموصى بها تشمل الدردار الزلق، أو التوت الأحمر، أو الينسون، أو البرباريس، أو النعناع البري، أو البرسيم، أو البابونج، أو النعناع، أو عرق السوس.



- يعتبر عصير الليمون والليمون علاجات جيدة للغثيان لأن الليمون يحتوي على أحماض معادلة، والتي تشكل البيكربونات، وهي مركبات تساعد في تخفيف الغثيان، ويعمل عصير الليمون أيضًا على إثارة اللعاب في فمك، مما يساعد أيضًا على تخفيف الغثيان.

علاج الغثيان، ولكن إذا كنت تعاني من مشاكل طبية، فيجب عليك مراجعة الطبيب قبل استخدام هذا العلاج، يوصى بخلط نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب 4 أونصات من الماء.

قد يبدو الأمر غريبًا، إلا أن شرب صودا الخبز المذابة في الماء هي إحدى طرق، ولكن إذا كنت تعاني من مشاكل طبية، فيجب عليك مراجعة الطبيب قبل استخدام هذا العلاج، يوصى بخلط نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب 4 أونصات من الماء.

- في حين أن شرب الصودا يمكن أن يكون مهدئًا للمعدة بالنسبة للبعض ، فإن كربوناتها يمكن أن تكون مزعجة للآخرين.



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المصدر uhs.umich.edu thedailymeal clevelandclinic





















