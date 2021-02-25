احصل على فرصة للدراسة بإيطاليا.. عبر هذا الرابط

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة سفارة جمهورية مصر العربية بروما بأن جامعة Saint Camillus International University of Health Sciences فتحت باب التقدم لتخصصات طب الأسنان والجراحة، فضلا عن عدد من البرامج المتخصصة للعام الدراسى 2021-2022

مزايا المنحة:

وأوضحت الإدارة أن الجامعة تمنح شهادات للبرنامج الدراسى الجامعى الممتد لستة أعوام بمجال طب الإسنان فضلا عن منحها شهادات الطب البشرى والجراحة عبر الكورس الجامعى الممتد لستة أعوام، وكذلك شهادات جامعية بالمجالات التالية:





Nursing –

Physiotherapy –

Biomedical Laboratory Midwifery- Radiology–





كما تمنح المتميزين من خريجى طلاب الجامعة فى الحصول على دبلومة الدراسات العليا المعترف بها فى أوروبا، حيث يتم منح الدارسين حق الإقامة فى إيطاليا إلى حين الحصول على شهادة الدبلومة، وتوفر منحًا وتخفيضات مالية للطلاب المتميزين من المتقدمين.





وذلك علمًا بأن اختيار الطلبة سيتم عبر الإنترنت نظرًا لمراعاة تبعات جائحة كورونا، وبأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.









وفي سياق آخر أشارت الأكاديمية إلى أفادة المكتب الثقافى المصرى بروما بأن جامعة IUSS ببافيا قد فتحت باب التقدم للحصول على منح دراسية للعام الأكاديمى 2021/2022 للحصول على الدكتوراة.





وللإطلاع على كل شروط التقدم للمنح المختلفة بالجامعة، وكذا مواعيد انتهاء التقدم يُرجى زيارة الموقع الإلكترونى التالى





وأكدت أن ذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.





كما أفاد المكتب الثقافى المصرى بروما بأن جامعة العلوم والتكنولوجيا POLITECNICO DI MILANO قد أعادت فتح باب التقدم للحصول على منح دراسية للعام الأكاديمى 2021/2022 للحصول على الماجستير.





وأضافت أنه للإطلاع على كل شروط التقدم للمنح المختلفة بالجامعة، وكذا مواعيد انتهاء التقدم يمكن زيارة الموقع الإلكترونى التالى:



