إزاى تحمى نفسك من تسرب الغاز فى المنزل؟

قالت دكتور أسماء النمر، أخصائي أمراض الصدر والدرن بمستشفى الصدر بالعباسية، إن غاز أول ثانى أكسيد الكربون غاز عديم اللون والرائحة، فى الآونة الأخيرة بدأ استخدامه للدفيات أو سخانات المياه.





وأضافت دكتور أسماء النمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى، أن التهوية الجيدة مهمة جدًا حتى نقى أنفسنا من غاز أول ثانى أكسيد الكربون.





وأشارت أخصائي أمراض الصدر والدرن بمستشفى الصدر بالعباسية، إلى أن هناك حوادث كثيرة جدا تحدث فى الحمامات بسبب هذا الغاز مع عدم التهوية الجيدة.



