وزير التنمية المحلية: نرحب بجهود برنامج الأغذية العالمي في محافظات الصعيد

أشاد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالجهود التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي من مشروعات في محافظات الصعيد ، والتنسيق القائم بين الجانبين خلال الفترة الحالية في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والبرنامج، والذي تم توقيعها على هامش الزيارة التي قام بها الوزير شعراوي إلى محافظة الأقصر الشهر الماضي.





جاء ذلك خلال لقاء شعراوي اليوم الخميس، آلاء الزهيري، مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية، في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.





وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بالتعاون بين الوزارة والبرنامج في مجال التدريب خاصة فيما يخص منظومة المعلومات الجغرافية (GIS) وتدريب عدد من المهندسين بالوزارة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية في هذا المجال للمساهمة في بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية، بالإضافة إلى المساهمة في بناء قدرات العاملين بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.





وأشار شعراوي إلى اهتمامه بالتدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة العاملين بالوزارة والمحافظات خاصة فيما يخص تلك منظومتي المعلومات الجغرافية والمتغيرات المكانية والتي ستساعد الوزارة والمحافظات في عدد من الملفات الحيوية الهامة ومنها حوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الأداء.





وتابع وزير التنمية المحلية جهود البرنامج للانتهاء من إنشاء "البوابة الجيومكانية" لوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية والتي تهدف إلي رصد ومتابعة كافة المشروعات والخدمات التي تديرها وتشرف عليها الوزارة بالمحافظات، وتنظيم عملية تبادل المعلومات والبيانات لدعم عمليات اتخاذ القرار وإدارة الأزمات، وتم الاتفاق على سرعة الانتهاء منها خلال شهر مارس القادم والإطلاق التجريبي لها.





وأشار إلى أهمية التعاون مع برنامج الأغذية العالمي في التطوير المؤسسي لصندوق التنمية المحلية وتطوير آليات المتابعة والتقييم والتحصيل إلكترونيًا، بما يساعد في تحقيق أقصى استفادة منها بخلق فرص عمل وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وخاصة المرأة المعيلة بمختلف المحافظات.





كما تم خلال اللقاء أيضًا بحث تقديم الدعم اللوجيستي والتقني ودعم مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة بما يساعد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والرد عليها .





وأوضح وزير التنمية المحلية أنه يمكن التعاون بين الجانبين والاستفادة من التكتلات الاقتصادية بصعيد مصر، في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها، نظرًا لما يمكن أن توفره تلك المشروعات من فرص عمل للشباب وتأثيرها المباشر على تحسين مستوى الدخول والأحوال المعيشية للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات ودعم المنتجات التي تتميز بها محافظات الصعيد مثل تجفيف البصل والعسل الأسود وبعض الصناعات الأخرى وذلك فيما يخص البنية الأساسية والتسويق.





كما تابع وزير التنمية المحلية مشروع إنشاء منصة التجارة الإلكترونية لتسويق منتجات المحافظات اليدوية والتراثية "أيادي مصر" بهدف دعم المنتجات اليدوية للمرأة بالمحافظات لتمكينها اقتصاديًا وتحسين القدرة التسويقية وزيادة فرص البيع والشراء والمساعدة في الوصول للأسواق، وستقوم الوزارة بالإشراف علي المنصة بالتعاون مع البرنامج.





وأوضح أن هذه المنصة ستعمل علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات ومساعدة بعض القرى التي تتميز بصناعة المنتجات والصناعات اليدوية والتراثية والبيئة للترويج والتسويق لتلك المنتجات داخليًا وخارجيًا.





من جانبها أشارت الزهيري إلى حرص البرنامج علي تقديم كل الدعم لكافة البرامج والمشروعات التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية بما يخدم المواطنين في مختلف المحافظات.