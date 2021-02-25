السجن المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بالإتجار في المواد المخدرة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، حكمها بمعاقبة نجار بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر، لحيازته كيلو من مخدر الهيروين لترويجه على عملائه بمدينة بلبيس.





تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط "كريم م" 23 سنة نجار، مقيم دائرة مركز بلبيس، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.





تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة، والتي قررت احالتة إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم20957 جنايات مركز بلبيس لسنة 2020، والمقيدة برقم 2244 كلى جنوب الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقد.