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أخبار البلد

القوى العاملة: تحصيل 15.7 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالخارج

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:57 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين


أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة القوى العاملة بسفارات وقنصليات بالخارج نجحت في تحصيل مستحقات مالية  للعمالة المصرية بالخارج من تسوية منازعات مع أصحاب الأعمال وتحويل مستحقات الضمان والمعاشات بلغت ما قيمته 15 مليونا و773 ألفًا و341 جنيها مصريا تقريبا، منها 9 ملايين و 932 ألفا و 759 مستحقات من الضمان والمعاشات ، و5 ملايين و840 ألفا و 583 جنيها مستحقات  من تسوية المنازعات العمالية.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة ، أن الوزير كلف المكاتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار المتحدث الرسمي  إلى أن  الوزير تابع هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع مكاتب التمثيل العمالي في الخارج ، حيث أظهرت التقارير الواردة للوزير أنه بالمتابعة وتواصل المكاتب في كل من الرياض، وجدة، والكويت، والأردن ، والإمارات، والعراق، ولبنان ، وإيطاليا مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقام مكتب التمثيل العمالي بالرياض خلال ديسمبر الماضي بتحصيل مستحقات مالية للعمالة المصرية بلغت ما قيمته مليون و787 ألفا و 269 جنيها مصريا، وجدة مليونين و 177 ألفا و235 جنيها ، والكويت 473 ألفا و 573 جنيها ، والأردن 8 ملايين و 752 و 785 جنيها ، والإمارات مليون و510 آلاف و 685 جنيها ، والعراق مليون و38 ألفا و321 جنيها ،ولبنان 33 ألفا و482 جنيها .

وبلغ عدد فرص العمل واعتماد عقود وتأشيرات العمل  التي وفرتها هذه المكاتب خلال الشهر  1213 فرصة ، كما بلغت  الشكاوى المقدمة من العمال 362 ، تم تسوية 298 منها وديا  ، وإحالة 29 شكوى للقضاء وما زال هناك 35 شكوى تحت البحث والدراسة، فضلا عن القيام بـ 34 زيارة لجهات حكومية، و 31 لمنشآت وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، فضلا عن عقد 19 اجتماعًا مع التجمعات العمالية، والرد على 8190 استفسارًا للعمالة المصرية من خلال هذه المكاتب.

 


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