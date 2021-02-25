ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السودان: نشر قوات الجيش في الفشقة قرار نهائي لا رجعة فيه

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:17 ص
الخرطوم
الخرطوم
Advertisements
قسم الخارجي
أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أن مؤسسات الدولة موحدة على ألا تفريط في سيادة وحدود السودان.

وقالت المهدي: "نسعى لعلاقات حسن جوار متكافئة مع دول الجوار والعمق الإفريقي والمجتمع الدولي وإخراج البلاد من عزلتها ولكن دون التنازل عن شبر من أراضينا". 

وأكدت وزيرة الخارجية السودانية، أن نشر قوات الجيش في الفشقة قرار نهائي لا رجعة فيه.

وفي تصريح خاص لشبكة "العربية"، طالبت الخارجية السودانية إثيوبيا باللجوء إلى القانون إذا اعتقدت أن لها حقا في منطقة الفشقة الحدودية.

وأشارت الخارجية إلى أنه لا حديث عن وساطة مع إثيوبيا حول الحدود في هذه المرحلة، مشددة على وجود أطماع إثيوبية في أراضي السودان.

وحول أزمة سد النهضة، قالت الخارجية السودانية إن أي حل يجب أن يراعي شواغل الدول الثلاث.

وفي وقت سابق، طالبت الخارجية الإثيوبية الجيش السوداني بالعودة إلى مواقعه السابقة قبل 6 نوفمبر والابتعاد عن المناطق التي اتخذها، متهمة الخرطوم باستغلال انشغال أديس أبابا بأزمة تيجراي، في إشارة إلى المساحات الواسعة التي استعادها السودان من منطقة الفشقة الحدودية والتي كانت تحتلها ميليشيات إثيوبية مدعومة من حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد.

وقالت ‏الخارجية الإثيوبية إنها لا ترغب في الدخول في أي صراع مع السودان ولكن قبل البدء بأي حوار ينبغي عودة القوات السودانية إلى مواقعها السابقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تصاعد التوتر وهجوم وشيك.. ماذا يحدث على الحدود السودانية الإثيوبية؟

الجيش السوداني: لا توجد قوات أجنبية تقاتل إلى جانبنا وقادرون على حماية أراضينا

أمر عادي.. وزير الخارجية السوداني: الخلافات مع إثيوبيا تحدث بين دول الجوار

رد حاسم من الخارجية السودانية على مطالبة إثيوبيا بالابتعاد عن الفشقة

ترشيحاتنا

اختبار جديد يحدد سلالة فيروس كورونا.. تفاصيل

خاص.. الترجي يحسم الجدل بشأن إقامة مباراة الزمالك بحضور جماهيري

تشغيل المطار 24 ساعة.. مصدر يكشف شرط عودة المقيمين إلى الكويت

خيانة في ليلة الزفاف.. عريس يكتشف سرا صادما عن عروسه ووالده

فى عيد ميلاد هناء ثروت.. عدد زيجاتها وعمرها الحقيقي

الطب الوقائي يكشف حقيقة انتشار فيروس شلل الأطفال في مصر مجددا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أمراض القلب.. دراسة تحذر من اتباع هذا النظام الغذائي

أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور

احذر.. تناول هذه الكمية من الشاي الأخضر يصيبك بالتهاب الكبد