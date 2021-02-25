السودان: نشر قوات الجيش في الفشقة قرار نهائي لا رجعة فيه

أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أن مؤسسات الدولة موحدة على ألا تفريط في سيادة وحدود السودان.





وقالت المهدي: "نسعى لعلاقات حسن جوار متكافئة مع دول الجوار والعمق الإفريقي والمجتمع الدولي وإخراج البلاد من عزلتها ولكن دون التنازل عن شبر من أراضينا".





وأكدت وزيرة الخارجية السودانية، أن نشر قوات الجيش في الفشقة قرار نهائي لا رجعة فيه.





وفي تصريح خاص لشبكة "العربية"، طالبت الخارجية السودانية إثيوبيا باللجوء إلى القانون إذا اعتقدت أن لها حقا في منطقة الفشقة الحدودية.





وأشارت الخارجية إلى أنه لا حديث عن وساطة مع إثيوبيا حول الحدود في هذه المرحلة، مشددة على وجود أطماع إثيوبية في أراضي السودان.





وحول أزمة سد النهضة، قالت الخارجية السودانية إن أي حل يجب أن يراعي شواغل الدول الثلاث.





وفي وقت سابق، طالبت الخارجية الإثيوبية الجيش السوداني بالعودة إلى مواقعه السابقة قبل 6 نوفمبر والابتعاد عن المناطق التي اتخذها، متهمة الخرطوم باستغلال انشغال أديس أبابا بأزمة تيجراي، في إشارة إلى المساحات الواسعة التي استعادها السودان من منطقة الفشقة الحدودية والتي كانت تحتلها ميليشيات إثيوبية مدعومة من حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد.





وقالت ‏الخارجية الإثيوبية إنها لا ترغب في الدخول في أي صراع مع السودان ولكن قبل البدء بأي حوار ينبغي عودة القوات السودانية إلى مواقعها السابقة.