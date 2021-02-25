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تعليم

قبل انطلاق امتحاناتهم السبت.. تنبيهات عاجلة من المدارس لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:21 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
أعلنت المدارس الثانوية عدداً من التعليمات الهامة لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، المقرر انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الاول لهم ابتداء من السبت القادم.

وقد تمثلت هذه التعليمات في :
-على جميع الطلاب استقبال أكواد الجلسات الامتحانية الخاصة بهم والالتزام بها وعدم استبدالها بأكواد طالب آخر
-على الطلاب الالتزام بالحضور قبل موعد الامتحان بساعة أي في تمام الثامنة والالتزام باللجان الامتحانية.
-لابد من الاهتمام بشحن التابلت وشحن الشريحة 
-يسمح للطالب باصطحاب الكتاب المدرسي داخل لجنة الامتحان
- ممنوع منعا باتا اصطحاب الموبايل وكاميرات التصوير أو أي وسيلة غش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية.
-الطالب مسئول مسئولية كاملة عن صلاحية التابلت وتجهيز اكواد الجلسات الامتحانية
-لابد من مراعاة الزمن المخصص للاجابة حيث سيتم غلق الموقع إلكترونيا بعد انتهاء الزمن المخصص لكل مادة
- ضرورة توقيع الطالب في كشوف الحضور لكل جلسة امتحانية
-ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي حرصا على صحتكم .

وكانت قد وتلقت مديريات التربية والتعليم، بشكل رسمي، جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الموقعة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبدء الاستعدادات اللازمة لعقدها في المواعيد النهائية التي اعتمدها الوزير بشكل رسمي ونهائي بلا رجعة.

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جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الصف الأول الثانوي 2021 

السبت 27 فبراير 2021 : اللغة العربية (90 دقيقة) – الأحياء (45 دقيقة)

الاثنين 1 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الأولى (75 دقيقة) – الجغرافيا (45 دقيقة)

الأربعاء 3 مارس 2021 : الرياضيات (90 دقيقة) – اللغة الأجنبية الثانية (45 دقيقة)

السبت 6 مارس 2021 : الفلسفة (45 دقيقة) – الفيزياء  (45 دقيقة)

الاثنين 8 مارس 2021 : التاريخ (45 دقيقة) – الكيمياء (45 دقيقة)


 جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي

الأحد 28 فبراير 2021 : اللغة العربية (90 دقيقة) – الجبر والتفاضل وحساب المثلثات (90 دقيقة)

الثلاثاء 2 مارس 2021 : الأحياء (60 دقيقة) – الفلسفة والمنطق (60 دقيقة)

الخميس 4 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الثانية (60 دقيقة) – علم النفس والاجتماع (60 دقيقة)

الأحد 7 مارس 2021 : الفيزياء ( 60 دقيقة ) – التاريخ (60 دقيقة)

الثلاثاء 9 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الأولى (90 دقيقة) – الكيمياء (60 دقيقة)

الخميس 11 مارس 2021 : التطبيقات الرياضية (75 دقيقة) – الجغرافيا (60 دقيقة)
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