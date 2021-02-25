جامعة بني سويف توافق على توقيع بروتوكول تعاون مع التضامن لرعاية الطلاب المتفوقين وغير القادرين

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن موافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم 193 على توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية الطلاب المتفوقين دراسيًا في المرحلة الجامعية وطلاب الماجستير والدكتوراه من خلال إنشاء حاضنات المتفوقين دراسيا.





وكذلك الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات الدراسية والمدن الجامعية وذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى أجهزة تعويضية جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.





وأوضح رئيس الجامعة أن هناك تعاون دائم بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي لتقديم كافة أشكال الدعم للطلاب من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للطلاب، وتنمية الوعي وبناء الشخصية، وتنمية الخبرات والتطوع لدى الطلاب.