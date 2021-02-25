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أخبار البلد

وزير النقل: برج شبلنجة يدخل الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:41 م
البرج الجديد
البرج الجديد
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حمادة خطاب
أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن دخول برج شبلنجة الخدمة بإجمالي ١٠ كم ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنها بورسعيد بطول ٢١٤ كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنز العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4.


وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتكون من 21 برجا رئيسيا و19 برجا ثانويا و84 مزلقانا، مشيرًا إلى أن برج شبلنجة يتحكم في 26 سيمافورا ضوئيا و2 مزلقان تعمل أوتوماتيكيا و18 موتور تحويلة، ويعتبر هذا البرج الثاني الذي دخل الخدمة ضمن المشروع بعد دخول برج أبو حماد الخدمة في ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠.


وقال إن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيني القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.


وأضاف أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.


وأوضح أنه جار ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.
وزير النقل: برج شبلنجة يدخل الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات
وزير النقل: برج شبلنجة يدخل الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات
وزير النقل: برج شبلنجة يدخل الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات
وزير النقل: برج شبلنجة يدخل الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات
وزير النقل: برج شبلنجة يدخل الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات
وزير النقل: برج شبلنجة يدخل الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات
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