ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بسبب صورته عاريا مع «الفلوس».. الجمهور يهاجم محمد رمضان

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:36 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
 

وظهر محمد رمضان في الصورة وهو يضع مجموعة من النقود حول وسطه أمام برج خليفة، وعلق على الصورة قائلا: "جاهزين".


وهاجم عدد من الجمهور محمد رمضان بعد نشره هذا الصورة بسبب أنه يواصل استفزاز الجمهور وهو يقف عاريا.


وجاءت التعليقات كالتالي: "الفلوس هبلتك"، "مو شايف فلوس بحياتك".



جدير بالذكر أن مسلسل "موسى" لـ محمد رمضان، يشارك في بطولته كل من: سمية الخشاب، وعبير صبرى، وهبة مجدى، ورياض الخولى، ومنذر رياحنة، وسيد رجب، وصبرى فواز، وهبة مجدى، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق، ومفيد عاشور، وحمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة. 


بسبب صورته عاريا مع «الفلوس».. الجمهور يهاجم محمد رمضان
بسبب صورته عاريا مع «الفلوس».. الجمهور يهاجم محمد رمضان
بسبب صورته عاريا مع «الفلوس».. الجمهور يهاجم محمد رمضان
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج منزلي للقيء عند الأطفال وبالأعشاب

يسبب أمراض القلب.. دراسة تحذر من اتباع هذا النظام الغذائي

أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور