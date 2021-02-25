بسبب صورته عاريا مع «الفلوس».. الجمهور يهاجم محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وظهر محمد رمضان في الصورة وهو يضع مجموعة من النقود حول وسطه أمام برج خليفة، وعلق على الصورة قائلا: "جاهزين".











وهاجم عدد من الجمهور محمد رمضان بعد نشره هذا الصورة بسبب أنه يواصل استفزاز الجمهور وهو يقف عاريا.











وجاءت التعليقات كالتالي: "الفلوس هبلتك"، " مو شايف فلوس بحياتك".















جدير بالذكر أن مسلسل "موسى" لـ محمد رمضان، يشارك في بطولته كل من: سمية الخشاب، و عبير صبرى، وهبة مجدى، ورياض الخولى، و منذر رياحنة، وسيد رجب، وصبرى فواز، وهبة مجدى، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق، ومفيد عاشور، وحمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.





