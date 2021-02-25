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أخبار العالم

تضامنًا مع الجيش.. شاهد| مظاهرات عارمة فى أرمينيا للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:11 م
مظاهرات عارمة فى
مظاهرات عارمة فى أرمينيا للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة
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سمر صالح
خرجت مظاهرات عارمة اليوم الخميس إلى شوارع العاصمة الأرمينية يريفان للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشنيان بالاستقالة، تضامنًا مع تحركات الجيش الأرميني ضد رئيس الوزراء.

أعلن الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان، أنه سيتخذ "إجراءات عاجلة" لوضع حد للأزمة في البلاد بعد مطالبة الجيش لرئيس الحكومة نيكول باشينيان بالاستقالة.

وأفادت قناة "روسيا اليوم"، بأن طائرات حربية حلقت قبل قليل في سماء العاصمة الأرمنية يريفان، بعد مطالبة الجيش لرئيس الوزراء نيكول باشينيان بتقديم استقالته.

ودعا أكبر أحزاب المعارضة في أرمينيا اليوم الخميس رئيس الوزراء نيكول باتشينيان إلى تجنب الحرب الأهلية في البلاد.

وتجول رئيس الوزراء الأرميني، في شوارع العاصمة مع المئات من أنصاره بعد حديثه عن "محاولة انقلابية".

وندد رئيس الوزراء الأرميني، بمحاولة انقلاب عسكري في بلاده بعد أن طالبت هيئة أركان الجيش باستقالة حكومته.

وكتب باشينيان على صفحته في موقع فيسبوك: "أعتبر أن بيان هيئة الأركان محاولة لانقلاب عسكري أدعو جميع أنصارنا للتجمع في ساحة الجمهورية" في يريفان.
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