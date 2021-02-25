رئيس جامعة كفر الشيخ يبحث سبل التعاون في تنفيذ مبادرة حياة كريمة

استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم، وفد مبادرة حياة كريمة؛ لبحث سبل التعاون في تنفيذ المبادرة .





وضم الوفد هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، وإسلام طه معاون محافظ كفر الشيخ و إسلام جبر منسق المبادرة في المحافظة وخريجة البرنامج الرئاسي ماهيتاب كساب.





جاء ذلك بحضور بحضور الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور على صبري أمين عام الجامعة.





وقال الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في قرى مركز مطوبس والتي تشمل جميع جوانب حياة الإنسان ليعش حياة كريمة كما سيتم تنفيذ مشروعات اقتصادية لخدمة أبناء هذه القرى وكذلك تقديم قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة.





وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ، أن الجامعة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الخاصة برؤية المشروع القومى لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية في إطار الدور المجتمعي للجامعة لتقديم خدماتها ودعمها إيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع وتفعيلًا لدور الجامعة وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وذلك فى إطار التنمية المستدامة التى تستهدف رفع قدرات البنية الأساسية للقرى والكفور والتوابع من كافة الجوانب المعيشية والاجتماعية والخدمية للريف لتغيير واقع الحياة للمواطنين إلى الأفضل.



