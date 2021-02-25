فرحة ما تمت.. ما السبب وراء إغلاق قناة مكسبي؟





اليوم أعلنت قناة مكسبي تطورا جديدا من خلال افتتاح قناة مكسبي سبورت لنقل كافة المباريات المشفرة والتي تمتلك حقوقها حصريا قناة bein سبورت القطرية.





وكتبت القناة عبر صفحتها "سيتم الإعلان عن قناة مكسبي سبورت من خلال البيدج الرسمية للقناة ومن خلال القناة فقط.. انتظروا مفاجأة مكسبي".





مفاجأة غير سارة





لكن مع خطط القناة الجديدة لتوسيع نشاطها ونقل المباريات، تفاجأ المشاهدون اليوم بتوقف بث القناة في مفاجأة غير سارة للقائمين عليها ومتابعيها.





واعتبر متابعون أن توقف القناة طبيعيا باعتبارها تمارس قرصنة غير قانونية بحسب ما وصفوا، وأن قرار الإغلاق تأخر كثيرا بعد إذاعتها عدد من المباريات التي لا تملك حقوق بثها.





السبب وراء إغلاق قناة مكسبي





لم تكشف حتى الآن قناة مكسبي سببا أصيلا لتوقف بثها وهل هي مشكلة تقنية أو اتهامات بالقرصنة وسرقة محتوى لا تملك حقوقه، لكن على الأرجح أن تكون القناة توقفت بفعل بلاغات الجهات المالكة لحقوق البث.





وعلى الرغم أن قناة bein سبورت، لم تصدر عنها بيانات إعلامية تجاه مقنا مكسبي سوى تحذيرات في العموم الغالب من سرقة المحتوى واحتفاظها بالحقوق القانونية في الحصول على حقها من الجهات الحاصلة على البث دون وجه حق، لكن تبقى القناة القطرية هي الجهة الوحيدة التي قد تسبب في إغلاق القناة.

في الوقت الذي اجتذبت فيه قناة مكسبي قطاعا كبيرا من جماهير الكرة المصرية بعد إذاعتها لمناسبات كروية كبرى عبر شاشتها - عن طريق القرصنة - باتت القناة تشكل لغزا كبيرا لدى الجميع بسبب جرأتها في الإعلان عن إذاعة المباريات الكبيرة.