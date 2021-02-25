ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لسد فجوة السكر..الفلاحين: نناشد بزيادة مساحات البنجر وإنتاج تقاويه

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:46 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، إن هناك توجهات بزيادة مساحات بنجر السكر ، إذ أنه البديل المناسب عن قصب السكر ، موضحا أنه لدينا فجوة من السكر تصل إلي 800 ألف سنويا ولايمكن سدها من زراعة القصب لأنه شره للمياه ، كما أنه يحتاج إلي عام فى الأرض .


وأضاف "أبوصدام" فى تصربحات لـ "صدى البلد " ، أن بنجر السكر يحتاج إلي نصف المياه التى يتم زراعة القصب بها ، كما أنه يحتاج إلي 8 أشهر فقط لزراعته .


وأشار "نقيب الفلاحين " إلي أن بنجر السكر ينتج سكرا أكثر من القصب ، فالـ 7 أطنان من بنجر السكر تنتج طن السكر، بينما ينتج كل طن قصب 120 كيلو من السكر ، موضحا أن البنجر يتحمل ملوحة الأراضى فيمكن زراعته بالمناطق الصحراوية الجديدة.


ونوه إلي أننا ننتج 2.5 مليون طن من السكر سنويا منها مليون و400 ألف من البنجر ، ومليون و100 ألف من القصب ، لافتا إلي أننا نستهلك 3 ملايين و300 ألف طن سنويا لذا نحتاج إنتاج تقاوى البنجر محليا بدلا من استيرادها.


وأشار إلي أننا نزرع 600 ألف فدان من البنجر قابلة للزيادة  ، مناشدا بضرورة التوسع فى زراعة البنجر ، حيث إن مصر تتجه نحو استصلاح الأراضي الصحراوية ، وهو مايفيد فى الأراضي الصحراوية. 


وبدأت شركات بنجر السكر في إنتاج السكر المحلى من البنجر وتقوم شركة الدلتا للسكر حاليا باستلام محصول بنجر السكر من المزارعين بجداول منظمة لمنع التكدس وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تطالب برفع سعر القصب لـ 1000 جنيه.. الفلاحين تحذر من تجاهل المزارعين

الفلاحين: سعر توريد قصب السكر لم يزد منذ 3 سنوات

توريد قصب السكر بـ 750 جنيها.. الفلاحين تطالب برفع سعر القصب لـ 1000 جنيه.. والمنتجين: ظالم للفلاح.. حسين أبو صدام: لم يزد منذ 3 سنوات

بإنتاج 2.5 مليون طن .. نقيب الفلاحين: لا نحتاج إلى استيراد سكر خلال 2021

ترشيحاتنا

فرحة ما تمت.. ما السبب وراء إغلاق قناة مكسبي؟

أول تعليق من شيري عادل بعد خضوعها لعملية جراحية أمس .. خاص

نشرة الصحة والمرأة.. جمال شعبان يحذر من المسكنات.. و3 مشروبات تدمر كورونا في الحلق

إغلاق قناة مكسبي.. تفاصيل

في 5 دقائق .. علماء يكتشفون 3 مشروبات تدمر كورونا في الحلق

انطلاق التطعيم ضد شلل الأطفال الأحد..والصحة توضح علاقته بكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 26.. أجرأ إطلالات منى فاروق

بعد فستانها الأخير.. أجرأ إطلالات لـ ريم سامي

تجربة نحتية فريدة لـ باهر أبو بكر تثير جمهور الفن التشكيلي في أتيليه العرب