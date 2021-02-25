تشكيل بيراميدز لمواجهة الجونة فى الدوري المصري

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لخوض مباراة الجونة التي تقام مساء اليوم، الخميس، في الجولة ١٤ من الدوري الممتاز.





وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:





حراسة المرمى: شريف إكرامي





خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال





خط الوسط: أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمود حمادة - نبيل دونجا





خط الهجوم: دييجو رولان





ويتواجد على مقاعد البدلاء:



