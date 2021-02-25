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أخبار البلد

وزارة السياحة تطور خدمات المتاحف والمواقع الأثرية بأسوان والفيوم.. صور

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:44 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
أنهت وزارة السياحة والآثار من رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين فى عدد من المواقع الأثرية بمحافظتي الفيوم وأسوان، وذلك بالتنسيق مع هذه المحافظات وبرعاية بعض من الرعاة من القطاع الخاص.

جاء ذلك في إطار حرص  وزارة السياحة والآثار على تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية.

وأوضحت إيمان زيدان مساعد الوزير لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف أن أعمال تطوير الخدمات بمحافظة الفيوم بدأت بتهيئة الموقع العام لمتحف كوم أوشيم وإزالة الحشائش وتقليم الأشجار، لاستغلال الجزء الخارجي والمحال الموجودة لعرض وبيع منتجات الحرف اليدوية والتراثية التى تشتهر بها الفيوم وخاصة قرية تونس. 

كما تم وضع اللوحات الإرشادية والتعريفية ولوحات الطرق الدالة على المزارات الأثرية والسياحية بالمحافظة. 

وأشار الدكتور على عمر رئيس اللجنة العليا لسيناريوهات المتاحف، إلى أن اللجنة قد وافقت على إثراء العرض المتحفي لمتحف كوم أوشيم وتزويده بعدد من القطع الأثرية من نتاج أعمال الحفائر بالفيوم ليكون نافذة على شواهد الحضارة التى قامت فى هذه المنطقة على مر العصور.

أما في محافظة أسوان، قالت إيمان زيدان أن أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية بها تتم في إطار مبادرة " ارتقاء 2020/2021" بالتعاون مع عدد من الرعاة، حيث تم توفير شاشات عرض بمراكز الزوار بالمواقع الأثرية بالمحافظة، كما تم البدء بتركيب شاشات عرض بمنطقة المسلة الناقصة ومعبد أبو سمبل ومعبد إدفو، وكذلك بالمكاتب السياحية الموجودة بمطار أسوان الدولى، وجاري استكمال بقية المواقع تباعًا.

كما وصلت إلى معبد أبو سمبل أول دفعة من صناديق القمامة بنظام فصل المخلفات، سعيًا لإعادة التدوير والحفاظ على البيئة.

تجدر الإشارة إلي أن مبادرة "ارتقاء" أطلقتها الوزارة لتطوير ورفع كفاءة خدمات الزائرين فى ٢٠ موقعا أثريا ومتحفا بمختلف المحافظات السياحية لتحسين تجربة الزيارة والخدمات المقدمة، من خلال مشاركة القطاع الخاص من الشركات والبنوك الوطنية كرعاة إيمانًا منهم بمسئوليتهم المجتمعية ورغبتهم فى دعم مشروعات التطوير وذلك عن طريق لائحة الرعاية التجارية التى أقرها مجلس إدارة المجلس الأعلي للآثار لتشجيع التعاون مع القطاع الخاص.
وزارة السياحة تطور خدمات المتاحف والمواقع الأثرية بأسوان والفيوم.. صور
وزارة السياحة تطور خدمات المتاحف والمواقع الأثرية بأسوان والفيوم.. صور
وزارة السياحة تطور خدمات المتاحف والمواقع الأثرية بأسوان والفيوم.. صور
وزارة السياحة تطور خدمات المتاحف والمواقع الأثرية بأسوان والفيوم.. صور
وزارة السياحة تطور خدمات المتاحف والمواقع الأثرية بأسوان والفيوم.. صور
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