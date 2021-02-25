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أخبار العالم

الإمارات.. قرار عاجل بشأن التعليم في الشارقة

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:16 م
الإمارات
الإمارات
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محمود نوفل


أصدر ‏الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات في ‎امارة الشارقة، قرارا عاجلا بشأن التعليم داخل الإمارة حيث تم الاستقرار  علي استمرار نظام ‎التعليم عن بعد بنسبة 100%. 

وأوضحت إمارة الشارقة في بيان لها ان ذلك جاء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الإماراتية ، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص.

 واختص القرار بفئة الطلبة في المدارس، ودور الحضانة على النطاق الحكومي والخاص بالإمارة، وذلك حتى نهاية فصل الربيع.

وكانت  هيئة الطوارئ والأزمات" بالشارقة أطلقت حملة واسعة لتعزيز التوعية بالتدابير والإجراءات الوقائية عبر دوريات الشرطة، وطائرات "درون"، بعدة لغات من خلال مكبرات الصوت، في 35 موقعًا، شملت المناطق الصناعية، وباحات المساجد قبل وعقب صلاة الجمعة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الخليج الإمارتية.

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