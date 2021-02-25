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رياضة

بيراميدز يتقدم على الجونة بهدف أسامة جلال في الشوط الاول

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:31 م
بيراميدز
بيراميدز
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عبدالله هشام
انتهت أحداث الشوط الاول بتقدم فريق بيراميدز أمام منافسه الجونة بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ14، من مسابقة الدوري.

وجاء الهدف عن طريق أسامة جلال في الدقيقة التاسعه من عمر المباراة وذلك بعد عرضية اسلام عيسي . 

تأخر انطلاق مباراة بيراميدز والجونة، بسبب عدم وجود سيارة إسعاف في ملعب اللقاء. 

ويحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 18 نقطة، فيما يتواجد الجونة في المرتبة السادسة بـ 19 نقطة.

تشكيل بيراميدز أمام الجونة

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال.

خط الوسط: أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمود حمادة - نبيل دونجا.

خط الهجوم: دييجو رولان.

بدلاء بيراميدز أمام الجونة

أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - محمود وادي - أحمد الشناوي - إبراهيم عادل - دودو الجباس - أحمد فتحي - إبراهيم حسن - محمد فاروق.

وجاء التشكيل الرسمي لنادي الجونة كالتالي: 

حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: جوزيف جوناثان، محمد نجيب، محمود الجزار، محمد يكن.

خط الوسط: عربي بدر، نور السيد، سارجي أكا.

خط الهجوم: عموري، عمر السعيد، محمود الشبراوي.

بينما جاءت دكة بدلاء الجونة كالتالي:

محمود الغرباوي، مصطفى الصفتي، محمد رجب، عمرو بركات، إسلام عبدالنعيم، ناصر ناصر، إدريس مبومبو، عمرو سعداوي، زياد الجيوشي.
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