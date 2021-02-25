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أخبار العالم

وصول اللقاحات .. بيان مهم من الحكومة التونسية

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:48 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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محمود نوفل
أكد رئيس الوزراء التونسي هشام مشيشي أن الحكومة تتابع من كثب مسألة وصول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى الوضع المالي للبلاد في إشارة  منه للنقاش مع الجهات المانحة والتقدم بمشروع مرافقة للاقتصاد التونسي لتجاوز الصعوبات المالية.

جاء ذلك في اجتماع رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي مع مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة. 

كما صدق المجلس علي مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر رقم 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 اغسطس 2007 والمتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية.

وتمت الموافقة أيضا علي مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر رقم 1263 لسنة 1992 المؤرخ في 7 يوليو 1992 والمتعلق بضبط مشمولات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وتنظيمه وطرق تسييره بجانب الموافقة علي  مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمندوبية العامة للتنمية الجهوية.

كما صدق المجلس أيضا علي مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان تنمية الوسط الغربي بجانب مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان تنمية الجنوب ومشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان تنمية الشمال الغربي وكذلك مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة التونسية للتعاون الفني. 

كما تم التوافق والصديق علي مشروع أمر حكومي يتعلق بإلغاء الأمر رقم 821 لسنة 2009 المؤرّخ في 28 مارس 2009 والمتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة التونسية للأنترنات وكذلك مشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير ببلدية السرس من ولاية الكاف ومشروع أمر حكومي يتعلق بضبط طرق وإجراءات وأساليب التبادل الآلي والفوري للمعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغّل العمومي بخصوص مواكبة الحياة المهنية للأعوان المنخرطين بالصندوق ومسك حساباتهم الفردية.

كما تم المصادقة علي مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون رقم 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 اغسطس 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، بعد تعديله تبعا للملاحظات المثارة خلال الجلسة وكذلك مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف. 

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