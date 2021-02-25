باقة 240 إلى 320 ألف جنيه .. أفضل 5 سيارات من هذه الفئة .. صور

استحوذ السوق المصري للسيارات على العديد من الاصدارات المختلفة، و التي أبدع من خلالها كل صانع، و ظهر ذلك من خلال القدرات الفنية، و وسائل الأمن و السلامة، و التصميم الخارجي، بالاضافة إلى انظمة الرفاهية و التحكم، و أيضًا عامل السعر الذي يشكل أهمية كبيرة لدى الكثير.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز 5 سيارات داخل السوق المصري بأسعار تبدأ من 240 ألف جنيه.

1- سوزوكي سياز موديل 2021

تقدم شركة سوزوكي إصدارها سياز داخل الأسواق المصرية من جديد، و هو ينتمي إلى فئة السيدان، و الذي زود بمحرك من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد طاقة قدرها 104 حصان، عزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.

بينما تتسارع السيارة من النقطة 0 لتصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال 120 ثانية، و يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 5.1 لتر/100 كم.

تأتي سياز من فئة واحدة أوتوماتيك موديل GLX 2021 بمحرك 1500 سي سي بسعر 249.900 جنيه.

2- هيونداي النترا HD موديل 2021

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1600 سي سي، ويولد قوة 121 حصان، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، كما تأتي عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 6.6 لتر/100 كم، بينما تتسارع من وضع الثبات حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية قدرها 11.3 ثانية.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GL / TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 240.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GL / SR / TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 247.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2021 GL/ SR / TINTED GLASS ALLOY WHEEL محرك 1600 سي سي بسعر 253.900 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2021 GLASS GL / DAB / ABS TINTED محرك 1600 سي سي بسعر 260.900 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل 2021 GL / HIGHLINE TINTED GLASS محرك 1600 سي سي بسعر 268.900 جنيه.

3- اوبل استرا موديل 2021

تستطيع اوبل استرا أن تتسارع من النقطة 0 لتصل إلى 100 كم / ساعة في غضون 10.2 ثانية، حيث تحتوي على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1400 سي سي تيربو، بقوة 140 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 200 نيوتن/ متر.

بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.4 لتر، عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كم، و تستطيع السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

و تقدم السيارة عبر فئة واحدة من التجهيزات بمحرك 1400 سي سي تيربو بسعر 320 ألف جنيه.

4- شيري تيجو 7 موديل 2021

تنتمي شيري تيجو 7 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، حيث زودت بمحرك سعة 1500 سي سي "تيربو"، قادر على إنتاج قوة 145 حصان، و عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/متر، و تستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر/100 كم.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل BASELINE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 281 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 305 ألف جنيه.

5- رينو داستر موديل 2021

زودت رينو داستر بمحرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات، و تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 11.9 ثانية، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6.6 لتر، وذلك عندما تقطع مسافة قدرها 100 كم.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو داستر 2021 :





الفئة الأولى H1 أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 288 ألف جنيه.

الفئة الثانية H2 أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 310 ألف جنيه.

الفئة الثالثة H3 أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 339 ألف جنيه.