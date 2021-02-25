ميركل توجه تحذيرا شديد اللهجة لرافضي تلقي لقاح كورونا

كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن حكومتها قد تضطر إلى فصل المواطنين الرافضين لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إلى مناطق محددة منعزلة.





ولم تستبعد ميركل خلال تصريحاتها مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية، احتمالية منع مناطق وولايات، الأشخاص غير الملقحين من دخولها.





وقالت ميركل إن ألمانيا ستفكر في عمل مناطق أو أماكن محددة للأشخاص الذين تم تطعيمهم.





وأضافت: "إذا قدمنا ​​عرضًا للتطعيم لعدد كافٍ من الناس، وبعضهم رفض التلقيح على الإطلاق، فسيتعين علينا التفكير في وضعهم في أماكن محددة".





وأشارت ميركل، إلى أن بلادها لم تصل إلى هذا الأمر بعد، موضحة: "بالإضافة إلى ذلك، يجب أولًا توضيح أن الأشخاص الملقحين لم يصحبوا معديين".





يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه ميركل، البالغة من العمر 66 عامًا إنها لن تأخذ اللقاح في الوقت الحالي، بسبب أولوية خظة التلقيح.





وحسب موقع الأخبار الوطني Tag 24""، هناك مخاوف عامة متزايدة في الجمهور الألماني بشأن الفصل والتقسيم الاجتماعي المحتمل بسبب لقاح كورونا، مما يؤدي إلى مجتمع مكون من طبقتين بعدما لا يستطيع بعض الأشخاص الحصول على اللقاح.