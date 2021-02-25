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توك شو

آبل تتعرض لـ قرصنة على 40 ألف جهاز.. تفاصيل

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:21 م
شركة آبل
شركة آبل
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ندى عبد العزيز
حذرت شركة الأمن السيبراني "Re canary” شركة “آبل" من وجود قراصنة مجهولين نشروا فيروسات عبر برمجيات تسمى " sliver sparrow “ إلى ٤٠ ألف حاسوب من “Mac” و “Apple” فى اكثر من ١٥٠ دولة ،وفقًا لتقرير بثته قناة العربية.

واضاف التقرير أن شركة "آبل" قامت بإلغاء شهادات برمجيات التحكم التى تسمى "sliver sparrow” من جميع حواسيبها الجديدة.

واشار التقرير إلى أن هذا الفيروس يؤثر بشكل كبير على معالجات “Apple” “وIntel” .

ولفت  إلى أن من الممكن ان لا يلاحظ المستخدمون آي تغير فى أجهزتهم لعدم ظهور اي سلوك للبرمجيات الخبيثة، إلا أن الخبراء رأوا ان الحجم الهائل لانتشاره يمثل تهديد وخطرًا يمكن ان يؤثر على الاجهزة فى اى لحظة .

ومن جهته قال” بريان دوناهو " المتحدث بإسم شركة "Re canary" " إن القراصنة يستخدمون عدة عناصر من برمجيات التحكم فى وقت واحد لتنفيذ هجمات إلكترونية ويمكن ان يلعب البعض منها دورًا مساندًا ".
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