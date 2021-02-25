آبل تتعرض لـ قرصنة على 40 ألف جهاز.. تفاصيل

حذرت شركة الأمن السيبراني "Re canary” شركة “آبل" من وجود قراصنة مجهولين نشروا فيروسات عبر برمجيات تسمى " sliver sparrow “ إلى ٤٠ ألف حاسوب من “Mac” و “Apple” فى اكثر من ١٥٠ دولة ،وفقًا لتقرير بثته قناة العربية.





واضاف التقرير أن شركة "آبل" قامت بإلغاء شهادات برمجيات التحكم التى تسمى "sliver sparrow” من جميع حواسيبها الجديدة.





واشار التقرير إلى أن هذا الفيروس يؤثر بشكل كبير على معالجات “Apple” “وIntel” .





ولفت إلى أن من الممكن ان لا يلاحظ المستخدمون آي تغير فى أجهزتهم لعدم ظهور اي سلوك للبرمجيات الخبيثة، إلا أن الخبراء رأوا ان الحجم الهائل لانتشاره يمثل تهديد وخطرًا يمكن ان يؤثر على الاجهزة فى اى لحظة .



