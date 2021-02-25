«شهقة الملوخية».. الإذاعية جيهان عبد الله تكشف أصعب مشاهد تسجيل صوت زومبا

كشفت الإذاعية جيهان عبد الله، عن أصعب المشاهد التي واجهتها أثناء تسجيل صوت شخصية زومبا في مسلسل "في بيتنا روبوت".





وقالت جيهان عبد الله في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"،: "فكرة وضع صوتي على صوت شيماء سيف ظهرت بعد الانتهاء من تصوير مشاهد شيماء سيف، وكنت أتوجه إلى الاستوديو للاستماع إلى كلام شيماء سيف وأقوم بتقليد حركة شفايف شيماء سيف من أجل وضع الدوبلاج".





وأضافت جيهان عبد الله: "من أصعب المشاهد كانت «شهقة الملوخية»، ومكنتش عارفة أعملها خالص".





وتابعت جيهان عبد الله: "من المشاهد الصعبة غناء مهرجان بطريقة الروبوت وتقليد ضحكة شيماء سيف في المسلسل".





وأكملت جيهان عبد الله: "أثناء دوبلاج الصوت على شخصية زومبا كنت بضحك بشكل كبير على طريقة شيماء سيف، وإتقانها في تجسيد شخصية زومبا".