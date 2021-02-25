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توك شو

في بيتنا روبوت.. تعرف على صاحبة صوت شخصية زومبا الحقيقي.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:45 م
زومبا
زومبا
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هاني حسين
كشفت الإذاعية جيهان عبد الله كواليس مشاركتها في مسلسل في بيتنا روبوت، بتأدية صوت شخصية زومبا التي كانت تجسدها الفنانة شيماء سيف.

وقالت جيهان عبد الله في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي": "تجربة مشاركتي في مسلسل في بيتنا روبوت جديدة وتفاجأت بعرض تأدية صوت شخصية زومبا في المسلسل".

وأضافت جيهان عبد الله: "التجربة مختلفة والمنتج هشام جمال تواصل معي من أجل تأدية صوت شخصية زومبا في مسلسل في بيتنا روبوت".

وتابعت جيهان عبد الله: "طٌلب مني تأدية أداء صوتي لروبوت في المسلسل، بحيث يظهر الصوت وكأنه صادر من روبوت، وعكس شخصية الفنانة شيماء سيف في الحقيقة.. أجرينا بروفات تحضير كثيرة للوصول إلى طبقة الصوت المطلوبة".
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