ظهرت معه في حمام السباحة.. أجرأ إطلالات موديل إعلان عمرو دياب

حالة كبيرة من الجدل سادت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد طرح إعلان عطر الفنان عمرو دياب، الجديد، بعد ظهوره مع واحدة من 3 موديلات بلقطات لافتة في حمام السباحة.





واثارت عارضة الازياء الروسية نيكا ماريانا موديل إعلان عمرو دياب ؛ الجدل بجمالها اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها وجمالها ومواكبة العصر و الموضه من خلال مشاركتها جمهورها بصور عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستحرام.



