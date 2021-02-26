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مرأة

ظهرت معه في حمام السباحة.. أجرأ إطلالات موديل إعلان عمرو دياب

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:45 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
حالة كبيرة من الجدل سادت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد طرح إعلان عطر الفنان عمرو دياب، الجديد، بعد ظهوره مع واحدة من 3 موديلات بلقطات لافتة في حمام السباحة. 

واثارت عارضة الازياء الروسية نيكا ماريانا موديل إعلان عمرو دياب ؛ الجدل بجمالها اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها وجمالها ومواكبة العصر و الموضه من خلال مشاركتها جمهورها بصور عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستحرام. 

 و موديل إعلان عمرو دياب  من مواليد موسكو ولدت في 28 سبتمبر 1992 بدأت حياتها العملية في مجال عروض الأزياء وأطلقت حسابها على إنستقرام عام 2016 حيث يصل عدد المتابعين لها الـ900 ألف متابع.
ظهرت معه في حمام السباحة.. أجرأ إطلالات موديل إعلان عمرو دياب
ظهرت معه في حمام السباحة.. أجرأ إطلالات موديل إعلان عمرو دياب
ظهرت معه في حمام السباحة.. أجرأ إطلالات موديل إعلان عمرو دياب
ظهرت معه في حمام السباحة.. أجرأ إطلالات موديل إعلان عمرو دياب
ظهرت معه في حمام السباحة.. أجرأ إطلالات موديل إعلان عمرو دياب
ظهرت معه في حمام السباحة.. أجرأ إطلالات موديل إعلان عمرو دياب
ظهرت معه في حمام السباحة.. أجرأ إطلالات موديل إعلان عمرو دياب
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