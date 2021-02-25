بتكلفة 23 مليون جنيه.. تركيب جهاز أشعة مسح ذري بمعهد أورام دمنهور

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، أن هناك جهودا مبذولة في الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة بالقطاع الطبى للارتقاء بالخدمات الصحية بالمستشفيات العامة والمركزية وتقديم افضل خدمات علاجية من خلال احدث النظم والتقنيات العالمية والمتابعة الدورية وتحديد الاحتياجات الملحة والاجهزة الطبية اللازمة لتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها، مشيرًا إلى انه تم اليوم تركيب جهاز أشعة مسح ذرى (pet ct ) بمعهد الأورام بدمنهور بتكلفة ٢٣ مليون جنيه.





وأشارت الدكتور نهال بلبع نائب المحافظ، الى أن الجهاز يعد من أجهزة الأشعة المتخصصة في تشخيص ومتابعة مرضى الأورام لخدمة مرضى السرطان و الأورام بشكل عام بنطاق المحافظة و ٥ محافظات مجاورة وسيوفر مشقة السفر الى المحافظات الاخرى للتيسير على المرضى وذويهم.







وأضاف الدكتور رجب شريف مدير معهد أورام دمنهور انه سيتم على الفور التدريب العملى على الجهاز تمهيدا لبدء العمل به خلال مارس القادم.







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