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رياضة

نتائج الدوري الأوروبي .. تأهل مان يونايتد وروما وأوليمبياكوس "كوكا" يرافقهما

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:16 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نجح فريق ميلان الإيطالي في التأهل إلى الدور المقبل من الدوري الأوروبي، بعد تخطي النجم الأحمر الصربي بمجموع 3-3 في المبارتين ضمن منافسات دور الـ32.

كما تأهل فريق مانشستر يونايتد الى دور الـ16 من الدوري الأوروبي، عقب التعادل بنتيجة 0-0 أمام ريال سوسيداد، في إياب دور الـ32 من البطولة، على ملعب " أولد ترافورد ".

ونجح فريق أوليمبياكوس اليوناني في التأهل للدور المقبل من منافسات الدوري الأوروبي رغم الخسارة في مباراة العودة أمام بي آس في أيندهوفين الهولندي . 

وسجل إيران زاهافي هدفين لكن أحمد حسن "كوكا" سجل هدف الاطمئنان.


وجاءت باقي نتائج المبارايات كالاتي "صورة":
نتائج الدوري الأوروبي .. تأهل مان يونايتد وروما وأوليمبياكوس "كوكا" يرافقهما
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