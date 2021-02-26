شابة تطعن شقيقتها 16 طعنة في رأسها أثناء نوم والديها

قتلت شابة بالغة من العمر 19 عاما في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية على يد شقيقتها الصغرى البالغة من العمر 14 عاما، بعد مغادرة والديها غرفتها .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 14 عاما، قتلت شقيقتها الكبرى المصابة بشلل في الدماغ بعد أن غادر والديها الغرفة وقامت بإبلاغ الشرطة عن جريمتها .





قامت الشابة بقتل شقيقتها بـ16 طعنة في رأسها بسبب غيرتها منها نتيجة حب والديها لها ، فقد عثرت الشرطة على الشابة مقتولة في سريرها بعدة طعنات في الربة و الرأس و الصدر و لم يتمكنوا من إنقاذها رغم وصول الإسعاف على الفور .





ألقت الشرطة القبض على الفتاة الصغيرة بعد أن اعترفت بقتل شقيقتها، التي كانت تتحرك بكرسي متحرك بسبب عدم قدرتها على الحركة بشكل سليم بسبب اصابتها، و حكمت الشرطة عليها بالحبس لمدة خمس سنوات .