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منوعات

شابة تطعن شقيقتها 16 طعنة في رأسها أثناء نوم والديها

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:33 ص
صدى البلد
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مريم صليب
قتلت شابة بالغة من العمر 19 عاما في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية على يد شقيقتها الصغرى البالغة من العمر 14 عاما، بعد مغادرة والديها غرفتها . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 14 عاما، قتلت شقيقتها الكبرى المصابة بشلل في الدماغ بعد أن غادر والديها الغرفة وقامت بإبلاغ الشرطة عن جريمتها . 

قامت الشابة بقتل شقيقتها  بـ16 طعنة في رأسها بسبب غيرتها منها نتيجة حب والديها لها ، فقد عثرت الشرطة على الشابة مقتولة في سريرها بعدة طعنات في الربة و الرأس و الصدر و لم يتمكنوا من إنقاذها رغم وصول الإسعاف على الفور . 

ألقت الشرطة القبض على الفتاة الصغيرة بعد أن اعترفت بقتل شقيقتها، التي كانت تتحرك بكرسي متحرك بسبب عدم قدرتها على الحركة بشكل سليم بسبب اصابتها، و حكمت الشرطة عليها بالحبس لمدة خمس سنوات . 
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