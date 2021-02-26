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حوادث

إصابة طفل بطلق ناري خلال مشاجرة بين سائق توك توك وآخر يستقل دراجة بخارية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:50 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
أصيب طفل بطلق ناري أعلى الكتف الأيسر إثر إطلاق قائد دراجة بخارية "توك توك" النيران بالهواء لتخويف سائق التوكتوك الذي يستقله الصغير، بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول(عبدالرحمن. ع. ث - ١٠ سنوات)، مصاب بطلق ناري أعلى الكتف الأيسر فتحتي دخول وخروج.


وبالانتقال والفحص وبسؤال والدته (نجلاء. ف. م - ٣٢ عامًا - ربة منزل)، قررت بأنه أثناء استقلالها ونجلها المذكور ل"توكتوك" قيادة المدعو (إبراهيم. ج. ع - ٢٤ سنة - سائق)، نشبت مشادة كلامية بينه وبين سائق دراجة بخارية أخرى يدعى (عبدالرحمن. ع. ع - ٢٥ سنة - سائق)، أطلق على إثرها الأخير عدة أعيرة نارية بالهواء أصابت إحداها طفلها.

وبتأكيد التحريات صحة الواقعة، وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وهو طبنجة عيار ٩، وبمواجهته اقر بمضمون ما تقدم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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