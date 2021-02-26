ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول رد فعل من كوكا عقب تألقه مع أولمبياكوس اليوناني في الدوري الأوروبي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:01 ص
كوكا
كوكا
Advertisements
ياسمين تيسير
أعرب أحمد حسن كوكا نجم فريق اولمبياكوس اليوناني عن سعادته البالغة بـ تألقه مع الفريق خلال الفترة الحالية بعد تأهل الفريق للدور المقبل من منافسات الدوري الأوروبي رغم الخسارة في مباراة العودة أمام بي آس في أيندهوفن الهولندي . 

ونشر كوكا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " عدد من الصور له وعلق : " الثقة حتى النهاية " 

نح فريق أوليمبياكوس اليوناني في التأهل للدور المقبل من منافسات الدوري الأوروبي رغم الخسارة في مباراة العودة أمام بي آس في أيندهوفن الهولندي . 

وسجل إيران زاهافي هدفين لكن أحمد حسن "كوكا" سجل هدف الاطمئنان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كوكا يتألق ويسجل هدفين في 15 دقيقة لأولمبياكوس في كأس اليونان

كوكا يرد على اتهامه بالتقصير مع المنتخب ويوجه نصيحة لـ مصطفى محمد

بمشاركة كوكا.. أولمبياكوس يحقق فوزا كبيرا على إيندهوفن في الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي.. آرسنال يعود بتعادل من أرض بنفيكا بمشاركة النني

الدوري الأوروبي.. كوكا يسجل في تأهل أوليمبياكوس رغم الخسارة أمام ايندهوفن

نتائج الدوري الأوروبي .. تأهل مان يونايتد وروما وأوليمبياكوس "كوكا" يرافقهما

ترشيحاتنا

ابنة الفنان يوسف شعبان تكشف تفاصيل حالته الصحية

مسئولون أمريكيون: بايدن وافق على ضرب سوريا

رد فعل صادم من إدوارد على أدواره الفنية

دولة عربية جديدة تعلن ظهور حالات لسلالة كورونا البريطانية المتحورة

ظهرت معه في حمام السباحة.. أجرأ إطلالات موديل إعلان عمرو دياب

أشرف صبحي يكشف أبرز الملفات التي ناقشها خلال جلسته مع الرئيس السيسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تتلقى رسائل تهديد من مجهول لأكثر من عام.. وصدمة بعد اكتشاف هويته

ظهرت معه في حمام السباحة.. أجرأ إطلالات موديل إعلان عمرو دياب

صفقة خيالية.. عرض منزل للبيع في مزاد علني بسعر مبدئي «صفر».. ما القصة؟