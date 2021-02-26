سلطة السيزر بالدجاج .

مقادير سلطة السيزر بالدجاج المحمر..





- مقادير الصوص :

الثوم : فص (مهروس)

جبن البارميزان : ربع كوب (مبشور)

المايونيز : 5 ملاعق كبيرة

خل العنب : ملعقة كبيرة

- خبز التوست : كوب (مقطع مكعبات ومحمص بالفرن)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- صدر الدجاج : 2 صدر (فيليه مدقوق)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- خس : 4 اكواب (مفروم خشن)





طريقة تحضير سلطة السيزر بالدجاج المحمر

تبلي الدجاج بالملح والفلفل.

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة وحمري الدجاج حتى ينضج ويصبح ذهبي اللون ثم ازيليه من المقلاة وقطعيه شرائح طولية.

ضعي الخس في طبق التقديم ووزعي الدجاج والخبز المحمص عليه.

اخلطي المايونيز مع الخل والجبن البارميزان والثوم المهروس جيدًا.

صبي المزيج فوق السلطة واخلطي.