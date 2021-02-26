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تكنولوجيا

اجتماعات عبر القارات.. ميزة جديدة فى تطبيق زووم

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:00 ص
اجتماعات عبر القارات..
اجتماعات عبر القارات.. ميزة جديدة فى تطبيق زووم
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قسم التكنولوجيا
يبدو أن تطبيق فيديو الشهير لمكالمات الفيديو ينوى السيطرة بشكل كامل على هذا المجال، بعدما زادت شهرته بشكل ملحوظ و ارتفعت أعداد تحميلاته على دار العام المتاضي، منذ ظهور جائحة فيروس كورونا حول العالم، حيث أصبح المنصة الأكثر استخدامًا لإجراء الإجتماعات و اللقاءات الخاصة بالعمل.

وبحسب موقع إنجادجيت التقني، سيبدأ تدشين الميزة الجديدة قريبًا و التى من شأنها تمكين المستخدمين من حضور اجتماعات عابرة للقارات بسهولة شديدة، مهما تنوعت و اختلفت الجنسيات.

و لن تقتصر ميزات زووم على هذا الخيار فقط، بل سيتم طرح خاصية "الترجمة والشرح" لمعظم المستخدمين، والتى من شانها تسهيل الإجتماعات بين الجنسيات و اللهجات المختلفة.

وكشفت تقارير تقنية أن منصة زووم ستبدا تفعيل الميزات الجدية مع حلول فصل الخريف، والتى ستعتمد على تقنية الذكاء الصناعي، التى كانت متاحة للحسابات المميزة المدفوعة، إلا أنها ستصبح متاحة للحسابات المجانية.

جدير بالذكر أن الميزة الأخيرة ستكون فى غاية الأهمية لأصحاب الحسابات المجانية خاصةً ضعاف السمع منهم، وعلى من يريد هذه الميزات ملء نموذج مسبب للحصول على الخدمة.
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